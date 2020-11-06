Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС поучаствовали в олимпиаде на международном портале дистанционных проектов по английскому языку

Фото: пресс-служба вуза

26 октября студенты 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» и 3 курса «Государственное и муниципальное направление» Ставропольского филиала РАНХиГС приняли участие в олимпиаде на международном портале дистанционных проектов по английскому языку.

Олимпиада проходила в четырёх номинациях – «English communication», целью которой была сформированность межкультурной коммуникации, «Management Words» и «Business English» охватывали лексику экономической направленности, «Perfect Grammar» направлена на знание грамматических времён английского языка.

Призовые места среди студентов Ставропольского филиала РАНХиГС распределились следующим образом: Павлов Владимир и Ломоносов Никита разделили III место в номинациях «English communication» и «Business English», Себро Виолетта - II место в номинации «Management Words», и самый высокий и лучший результат - I место в номинации «Perfect Grammar» - у студента 1 курса направления «Юриспруденция» Ненашева Николая.

- Я очень доволен своей победой! Участвуя в этой олимпиаде, проверил свой уровень владения английским языком и надеюсь, что проведение мероприятий в таком формате станет традиционным и заинтересует студентов других групп и направлений, - поделился своими впечатлениями Николай Ненашев, студент 1 курса Ставропольского филиала РАНХиГС.