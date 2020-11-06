Ставропольский филиал РАНХиГС проведет итоговую сессию проекта «Цифровая трансформация школы»

Фото: пресс-служба вуза

С 9 по 12 ноября в Региональном ресурсном центре на базе Ставропольского филиала РАНХиГС пройдет завершающая 4-ая программа проекта «Цифровая трансформация школы».

Обучение по данной программе пройдет в режиме онлайн.

В ходе итоговой проектной сессии слушатели: директора и заместители руководителей образовательных организаций Северо-Кавказского федерального округа разработают групповые проекты на основе сформированных за время дистанционных трех курсов проектных замыслов.

- Организация и проведение образовательного процесса невозможны без цифровых технологий. Ключевым элементом трансформации образовательного процесса является возможность персонализировать образовательную логистику. Проект «Цифровая трансформация школы» ориентирован на реализацию задач национального проекта «Образование», внедрение целевой модели образовательной среды, - отмечает Лебедева Елена Павловна, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.