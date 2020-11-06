Пенсионера, бросившего гранату в соседей, осудят на Ставрополье

Фото с места взрыва во дворе частного дома

В Георгиевский районный суд поступило дело против пенсионера, бросившего в соседей самодельную гранату. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств», 167 УК РФ «Уничтожение чужого имущества, 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и одной из частей 105 УК РФ «Покушение на убийство». О чем «КП-Северный Кавказ» рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Фото с места ЧП

Громкое происшествие приключилось 10 мая этого года. Взбешенный шумной вечеринкой соседей 67-летний мужчина в пьяном виде заявился в «гости», прихватив гранату. Чудо, что все остались живы, когда снаряд попал прямо к праздничному столу во дворе частного дома. Но, по информации краевого Минздрава, тогда пострадали 15 человек.

«КП-Северный Кавказ» узнала тогда от следователей, что задержанный мужчина в летах уже был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

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