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Член Совета Федерации и двукратный олимпийский чемпион поддержал идею присвоить Нурмагомедову звание Героя России

Сенатор Арсен Фадзаев назвал три причины, почему предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова нужно рассмотреть
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Арсен Фадзаев. Фото: Федерация спортивной борьбы России и личная страница в соцсети

Арсен Фадзаев. Фото: Федерация спортивной борьбы России и личная страница в соцсети

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев поддержал предложение депутата Госдумы Гаджимурада Омарова присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России за «популяризацию спорта, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни». У себя в Instagram неоднократно титулованный при СССР чемпион, а сегодня член Совета Федерации РФ, назвал три причины, почему идея заслуживает право на жизнь.

Во-первых, с его слов, депутат высказал свое личное мнение в поддержку земляка, что не запрещается. Во-вторых, Хабиб Нурмагомедов с 25,5 млн подписчиков — абсолютный лидер в России по охвату аудитории в социальных сетях.

- Кто большего него популяризирует спорт, пропагандирует семейные ценности и здоровый образ жизни? Вопрос именно в масштабе. Согласитесь, чисто физически никто не может этого сделать, - убежден Арсен Фадзаев.

И, наконец, сенатор раскритиковал спортсменов, выразивших свое недовольство по этому поводу, тех, кто «говорит не очень приятные вещи о Хабибе и его достижениях». Фадзаев предложил коллегам пересмотреть свои взгляды, заявив: «Если кому-то из нас не вручили такую награду, это не означает, что ее не должен получить никто».

- Как бы там ни было, подобные решения принимает президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уверен, что он верно расставит приоритеты, - подчеркнул член Совфеда.

И также обратился со своим предложением инициировать вручение звания «Герой Труда» посмертно Абдулманапу Нурмагомедову. «Человеку, без которого не было бы пояса UFC в России, не было бы 18 чемпионов мира по боевому самбо и 27 чемпионов мира по всем видам единоборств, настоящему наставнику и тренеру, воспитавшему целые поколения мальчишек».

Напомним, что в Госдуме против того, чтобы признать чемпиона UFC Героем России. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Светлана Журова подчеркнула, что из спортсменов такого звания удостоились за всю историю лишь трое: Любовь Егорова, Александр Карелин и Лариса Лазутина. И с тех пор его присваивают за исключительные заслуги перед страной. Журова считает, что Нурмагомедову можно было бы присвоить «Орден Дружбы» «на фоне ситуации с мусульманами в мире». Против идеи еще и депутат Госдумы Виталий Милонов, его коллега и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, а также российские бойцы MMA Виталий Минаков, Александр Шлеменко, бывший боксер Константин Цзю и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

СПРАВКА

Арсен Фадзаев стал олимпийским чемпионом по вольной борьбе на играх в 1988 и 1992 годах. Кроме того, он шестикратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира. Носит звания «Заслуженного мастера спорта СССР», «Заслуженного тренера России», и награжден орденами «Знак Почета», Дружбы народов, Трудового Красного Знамени и медалью «Во Славу Осетии».

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