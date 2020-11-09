Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 ноября

Число инфицированных растет ежедневно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 9 ноября 2020 года.

1. Ставрополь - 3970 случаев, 3200 выздоровевших, 170 смертей;

2. Буденновский район - 1349 случаев, 894 выздоровевших, 20 смертей;

3. Пятигорск - 1174 случая, 981 выздоровевших, 16 смертей;

4. Шпаковский район - 1012 случаев, 399 выздоровевших, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1012 случаев, 934 выздоровевших, 24 смерти;

6. Кисловодск - 955 случаев, 829 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 850 случаев, 794 выздоровевших, 14 смертей;

8. Невинномысск - 798 случаев, 723 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 759 случаев, 589 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 709 случаев, 569 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 686 случаев, 554 выздоровевших, 24 смерти;

12. Ессентуки - 664 случая, 584 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 655 случаев, 588 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 634 случая, 411 выздоровевших, 13 смертей;

15. Изобильненский район - 580 случаев, 547 выздоровевших, шесть смертей;

16. Труновский район - 567 случаев, 268 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 563 случая, 455 выздоровевших, восемь смертей;

18. Арзгирский район - 525 случаев, 495 выздоровевших, пять смертей;

19. Красногвардейский район - 488 случаев, 299 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 487 случаев, 338 выздоровевших, восемь смертей;

21. Апанасенковский район - 466 случаев, 400 выздоровевших, шесть смертей;

22. Курский район - 417 случаев, 215 выздоровевших, пять смертей;

23. Советский горокруг - 411 случаев, 379 выздоровевших, две смерти;

24. Грачевский район - 403 случая, 359 выздоровевших, четыре смерти;

25. Новоалександровский горокруг - 396 случаев, 335 выздоровевших, четыре смерти;

26. Новоселицкий район - 374 случая, 237 выздоровевших, пять смертей;

27. Туркменский район - 365 случаев, 335 выздоровевших, пять смертей;

28. Железноводск - 347 случаев, 332 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 277 случаев, 243 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 259 случаев, 205 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 216 случаев, 109 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 120 случаев, 104 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Губернатор Владимир Владимиров рассказал, что за последние 24 часа на Ставрополье выявили 209 новых случаев заражения и выписали в связи с полным выздоровлением 99 пациентов. Четверо с коронавирусом, к сожалению, за минувшие сутки скончались.

- В нашем крае ежедневно выполняется до 7 тысяч тестирований на COVID-19, за весь период — уже более 780 тысяч. С теми, у кого выявлена коронавирусная инфекция, работают врачи, - отметил глава региона.