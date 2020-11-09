Ставропольский филиал РАНХиГС: историческую память о советском государстве нужно защищать

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Государственная Дума Российской Федерации рассмотрит два весьма важных, актуальных и своевременных законопроекта, внесенных вице-спикером Ириной Яровой.

Первый – направлен на расширение сферы действия ст. 354.1 УК РФ, путем ее распространения на Интернет, а второй предлагает ввести административную ответственность за информацию, извращающую смысл деятельности советского государства в годы Второй мировой войны.

Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС считает, что эту новость необходимо выделить из общего потока информации, и напоминает, что указанная статья УК РФ предусматривает уголовную ответственность за информационную деятельность, направленную на реабилитацию нацизма, осуществляемую в СМИ.

Однако глобальная информационная система «интернет», не относится к СМИ в традиционном понимании, а потому, ответственность по ст. 354.1 УК РФ не распространяется на лиц, публикующих там информацию, реабилитирующую нацизм. При этом, параллельно и во взаимосвязи с оправданием идей нацизма в последние годы активно распространяется лживая информация о советском государстве, нивелирующая величайший подвиг многонационального народа СССР, отстоявшего свою независимость в тяжелейших условиях.

- Эффективную ответственность за распространение ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войныроссийское законодательство не предусмотрело, так как еще 10-15 лет назад в сознании нормальных людей не могло возникнуть даже мысли, очерняющей память о подвиге наших отцов и дедов. И лишь теперь, когда реальных участников тех событий остались единицы, началась системная работа по деструктивному психическому воздействию на сознание молодежи с использованием ложной информации, порочащей память о подвиге советского государства, советского человека. «Таких деятелей, несомненно, следует привлекать к ответственности», - считает Геннадий Шевченко. «Именно с этой целью, считает эксперт, - разрабатывался законопроект о введении в КоАП РФ штрафов для юридических лиц, которые по логике, в совокупности с уголовной ответственностью для физических лиц, должны стать своего рода заградительным барьером от информационно-психологической атаки на историческую память российского народа».