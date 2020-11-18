«Гемотест» приглашает ставропольцев оформить предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19

Источник фото: Лаборатория «Гемотест»
ПЦР-тест помогает определить «заразность» человека – Минздрав РФ рекомендует его как основное средство диагностики COVID-19. В отделении у пациента берут мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут РНК вируса.
Справку с отрицательным результатом этого исследования требуют на работе и в учебных заведениях, во время путешествий за границу и при возврате в Россию. С помощью ПЦР-теста также подтверждают выздоровление пациента – так рекомендует Минздрав РФ.
Результаты анализов на антитела IgM и IgG требуют реже, но они помогают уточнить стадию инфекции, увидеть, что человек уже переболел коронавирусом и определить, выработались ли антитела после вакцинации. Биоматериал для исследования – кровь из вены.
Комплекс исследований из ПЦР-теста и анализов на антитела IgM и IgG, поможет выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас.
Стоимость анализа на антитела любого класса – 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG – за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1400 рублей (Михайловск и Новопавловск – 1700 рублей), срок выполнения – 3 дня. Взятие биоматериала оплачивается отдельно.
Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение – это позволит тратить меньше времени на заполнение документов.
Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории «Гемотест».
Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:
Ставрополь
- проспект Юности, 24А
- Мира, 266/3
- Серова, 154
- Тухачевского, 20/2
Михайловск
- Войкова, 417
Невинномысск
- Менделеева, 33
Пятигорск
- Октябрьская, 14
Кисловодск
- 40 лет Октября, 22А
- Широкая, 39
Ессентуки
- Пятигорская, 115А
Минеральные Воды
- Гагарина, 48А
- проспект 22-го партсъезда, 90/1
Георгиевск
- Калинина, 148
Новопавловск
- Центральная, 17