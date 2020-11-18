«Гемотест» приглашает ставропольцев оформить предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19

Источник фото: Лаборатория «Гемотест»

ПЦР-тест помогает определить «заразность» человека – Минздрав РФ рекомендует его как основное средство диагностики COVID-19. В отделении у пациента берут мазок из ротоглотки, а в лаборатории в нем ищут РНК вируса.

Справку с отрицательным результатом этого исследования требуют на работе и в учебных заведениях, во время путешествий за границу и при возврате в Россию. С помощью ПЦР-теста также подтверждают выздоровление пациента – так рекомендует Минздрав РФ.

Результаты анализов на антитела IgM и IgG требуют реже, но они помогают уточнить стадию инфекции, увидеть, что человек уже переболел коронавирусом и определить, выработались ли антитела после вакцинации. Биоматериал для исследования – кровь из вены.

Комплекс исследований из ПЦР-теста и анализов на антитела IgM и IgG, поможет выявить инфекцию на любой стадии и проверить, опасен ли человек для окружающих прямо сейчас.

Стоимость анализа на антитела любого класса – 900 рублей. Результаты теста на IgM будут готовы за 2 дня, на IgG – за 1 день. ПЦР-исследование стоит 1400 рублей (Михайловск и Новопавловск – 1700 рублей), срок выполнения – 3 дня. Взятие биоматериала оплачивается отдельно.

Любое исследование можно пройти быстрее, оформив предзаказ через сайт или отсканировав QR-код возле входа в отделение – это позволит тратить меньше времени на заполнение документов.

Узнать отличия исследований, правила подготовки к сдаче анализов, графики работы отделений и оформить предзаказ можно на странице исследований на COVID-19 на сайте Лаборатории «Гемотест».

Адреса лабораторных отделений «Гемотест»:

Ставрополь

- проспект Юности, 24А

- Мира, 266/3

- Серова, 154

- Тухачевского, 20/2

Михайловск

- Войкова, 417

Невинномысск

- Менделеева, 33

Пятигорск

- Октябрьская, 14

Кисловодск

- 40 лет Октября, 22А

- Широкая, 39

Ессентуки

- Пятигорская, 115А

Минеральные Воды

- Гагарина, 48А

- проспект 22-го партсъезда, 90/1

Георгиевск

- Калинина, 148

Новопавловск

- Центральная, 17