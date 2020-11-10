СКР закончил расследовать дело подростка, насмерть сбившего школьницу

Алексей Гуденко сбежал с места аварии

На Ставрополье закончили расследовать уголовное дело против 16-летнего жителя Кочубеевского района Алексея Гуденко. Парню вменяют две статьи, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

13 августа молодой человек устроил гонки по оживленной улице села Кочубеевского. Обгоняя приятеля по парковке, несовершеннолетний лихач сбил 15-летнюю школьницу Софью. А после, бросив машину, убежал. Девочка скончалась до приезда "Скорой". Момент ДТП попал на камеры наружного наблюдения.

Вечером того же дня местные жители устроили народный сход около здания ЦУМ, в сотне метров от здания районной администрации. Около 300 человек требовали честного суда над виновным и скандировали лозунг "Выселяй!" в отношении семьи подозреваемого. Дело в том, что ранее представители цыганской общины были замешаны в двух изнасилованиях, которые произошли на той же неделе в Кочубеевском.

Алексей Гуденко. В школе известен как хулиганистый парень Фото: СОЦСЕТИ

Софья. На момент смерти ей было 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

- За неделю до аварии произошло не одно, а два изнасилования. Одну женщину изнасиловали на площади, другую - в магазине, - рассказал "КП" житель села, который был на сходе. - Люди требовали одного - безопасности для себя и своих детей. Собралась-то не только молодежь, но и люди семейные. И последние были наиболее активными.

На сходе начальник ОМВД России по Кочубеевскому району, полковник полиции Алексей Данилов пояснил, что подозреваемые в изнасилованиях установлены и пойманы. А сам Гуденко понесет заслуженное наказание.

Ситуацию под свой контроль взял губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Дело сразу же передали в краевой отдел по особо важным делам СКР, а за ходом расследования следил глава ведомства Игорь Иванов.

- 16-летний житель села Кочубеевского обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего" и "Оставление в опасности", - сказано в сообщении Следственного комитета.

Дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Отметим, что 18 сентября СКР уже отсылала дело в надзорный орган. В новое обвинение добавили статью "Оставление в опасности".