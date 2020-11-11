Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ставрополе: последние новости о инфекции в краевой столице на 11 ноября. "КП" оглашает актуальную статистику по городу и сообщает, что произошло за сутки.

В Ставрополе заразились 4102 человека (в 3,4 раза больше, чем в Пятигорске). Выздоровели 3284 пациента, умерли - 174. "Активными" больными остаются 818 горожанина.

Министерство здравоохранения продолжает судиться с двумя подрядчиками, которые провалили поставку 331 аппарата ИВЛ. Сумма иска - более 600 млн рублей. Дело к первому ответчику - ООО ГК "Отечественные приборы" - уже принято к рассмотрению. Второму ответчику "Концерну "Радиоэлектронные технологии" давали время на исправление ситуации, но в Минздраве сообщили, что сроки вновь провалены. Ведомство 10 ноября подало в Арбитражный суд Ставрополья дополнение. 106 аппаратов ИВЛ должны были поставить во вторую больницу Ставрополя.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров объявил, что в крае откроют горячую линию по ситуации с коронавирусом.

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