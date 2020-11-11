Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 11 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 11 ноября 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в городах и районах регионах. Последние данные об инфицированных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Данные на 10 ноября. Как только мы получим свежую сводку - таблица обновится.

1. Ставрополь - 4102 случая, 3284 выздоровевших, 174 смерти;

2. Буденновский район - 1389 случаев, 919 выздоровевших, 21 смерть;

3. Пятигорск - 1201 случай, 1010 выздоровевших, 16 смертей;

4. Шпаковский район - 1047 случаев, 401 выздоровевший, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1035 случаев, 951 выздоровевший, 24 смерти;

6. Кисловодск - 1006 случаев, 835 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 872 случая, 795 выздоровевших, 14 смертей;

8. Невинномысск - 832 случая, 756 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 786 случаев, 632 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 740 случаев, 586 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 711 случаев, 580 выздоровевших, 26 смертей;

12. Ессентуки - 692 случая, 595 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 662 случая, 595 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 647 случаев, 427 выздоровевших, 13 смертей;

15. Изобильненский район - 590 случаев, 558 выздоровевших, шесть смертей;

16. Труновский район - 593 случая, 280 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 575 случаев, 533 выздоровевших, восемь смертей;

18. Арзгирский район - 527 случаев, 497 выздоровевших, пять смертей;

19. Красногвардейский район - 520 случаев, 327 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 520 случаев, 363 выздоровевших, восемь смертей;

21. Апанасенковский район - 508 случаев, 438 выздоровевших, шесть смертей;

22. Курский район - 433 случаев, 222 выздоровевших, пять смертей;

23. Советский горокруг - 426 случаев, 389 выздоровевших, две смерти;

24. Грачевский район - 419 случаев, 384 выздоровевших, пять смертей;

25. Новоалександровский горокруг - 433 случая, 366 выздоровевших, четыре смерти;

26. Новоселицкий район - 377 случаев, 243 выздоровевших, пять смертей;

27. Туркменский район - 371 случай, 338 выздоровевших, пять смертей;

28. Железноводск - 355 случаев, 332 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 303 случая, 265 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 288 случаев, 232 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 226 случаев, 114 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 127 случаев, 107 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сводке на утро 11 октября, коронавирусом в Ставропольском крае заразились 23319 человек. Вылечили 18359 пациентов, скончались 456 больных.