Хабиб Нурмагомедов может вернуться на ринг ради юбилейной победы

Напомним, что в октябре Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз намекнул, что спортсмен может возобновить карьеру.

«30-0», — написал Абдель-Азиз в Twitter 10 ноября 2020 года.

Напомним, что в октябре Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По окончании поединка 32-летний спортсмен, выигравший все 29 боев за карьеру, заявил об уходе из спорта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мошенники стали использовать лицо действующего чемпиона UFC среди легковесов Хабиба Нурмагомедова в своих фейковых розыгрышах. Так, в сети распространяется снимок, где якобы российский спортсмен устраивает розыгрыш автомобиля Toyota Camry.

— Никакие розыгрыши сеи час не проводятся. И к тому что вы встречаете в интернете, Хабиб отношения не имеет. Будьте внимательны, бдительны и предупредите своих друзей, — предупреждают администраторы официальной группы khabib.com_tv.