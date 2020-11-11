От коронавируса скончался глава Кизилюртовского района Дагестана

Фото: личный сайт Магомеда Шабанова

Экс-депутат Народного собрания Дагестана, глава Кизилюртовского района республики Магомед Шабанов скончался от коронавирусной инфекции. С начала ноября он находился в больнице, однако врачам не удалось спасти 57-летнего чиновника. Подробности сообщает пресс-служба районной администрации.

Сообщается, что коронавирусную инфекцию у главы района выявили в начале ноября 2020 года. Тогда медики оценивали состояние Шабанова как средней степени тяжести. В связи с этим его госпитализировали.

Несмотря на все усилия врачей, его состояние продолжило ухудшаться. В ночь на 11 ноября Магомед Шабанов скончался от коронавирусной инфекции в возрасте 57 лет. Похороны состоялись утром.

Отметим, что родные и близкие чиновника попросили знакомых и сочувствующих «отказаться от тазията» (церемония личного выражения соболезнований, — ред.), чтобы не ухудшать ситуацию с распространением коронавируса в регионе.

Магомед Шабанов закончил Международный институт бизнеса и права и Дагестанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Эрудированному и образованному чиновнику удалось сделать блестящую карьеру: 17 лет, с 1999 по 2016 год он был депутатом Народного Собрания республики. В 2013 Шабанов возглавил администрацию Кизилюртовского района, а в 2016 был избран его главой.

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