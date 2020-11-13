Как повысить защитные силы организма

Вовремя сделанная прививка - хорошая защита от гриппа и его осложнений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В разгар пандемии новой коронавирусной инфекции и сезонного роста ОРВИ и гриппа вопросы повышения иммунитета особенно актуальны. Что нужно для этого делать? Пить витамины, изменить питание, закаливаться?

На вопросы мы попросили ответить Ольгу УХАНОВУ, врача-аллерголога-иммунолога Ставропольской краевой клинической больницы.

- Очень хорошо повышают иммунитет здоровый образ жизни, занятия спортом, баня, водные процедуры. Приветствуется обычный здоровый образ жизни, это и является залогом успеха и здорового иммунитета.

Пациенты, которые подвергаются частым и серьезным стрессовым ситуациям, находятся в зоне облучения или в неблагоприятных климато-географических условиях, или же постоянно получают какие-то препараты, которые снижают иммунитет, - антибиотики, иммуносупрессанты, лучевую химиотерапию, - к ним у нас особый подход, селективный. К каждому такому пациенту мы обязательно подходим персонализированно.

Если же мы говорим о здоровых людях, то стоит обратить внимание на питание. Если человек в принципе питается нормально, но он чувствует, что ему не хватает каких-то полезных веществ, он может восполнить их недостаток, принимая разрешенные биологические добавки и витамины.

Конечно, важнейшее средство защиты от гриппа и ОРВИ - это вакцинация. Существует плановая вакцинация, и есть вакцинация по эпидпоказаниям, которая применяется в экстраординарных условиях, как, например, с COVID-19, когда делать прививку необходимо по эпидпоказаниям. Тогда пациент идет и делает. Как правило, вакцины от гриппа, 3 - 4-компонентные, позволяют защитить человека от нескольких штаммов гриппа.

Если же человек не может по каким-то причинам вакцинироваться, но хочет себя обезопасить, нужно обратиться к иммунологу. Врач оценит иммунный статус пациента, подберет для него рекомендации индивидуально, а если необходимо - специфическую терапию.

Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!»