Коронавирус в Ставрополе, новости на 12 ноября: интервью с инфекционистом

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ставрополе: последние новости о инфекции в краевой столице на 12 ноября. "КП" оглашает актуальную статистику по городу. А также приводим часть интервью с врачом ставропольской Краевой инфекционной больницы.

В Ставрополе заразились 4136 человека (в 3,4 раза больше, чем в Пятигорске). Выздоровели 3303 пациента, умерли - 174. "Активными" больными остаются 659 горожанин.

Врач-инфекционист Краевой инфекционной больницы Дарья Бугарева в интервью "КП" рассказала, что с августа течение болезней утяжелилось. Медики боятся гриппа, потому что не знают, как будут взаимодействовать вирусы.

- Мы не знаем, как грипп будет вести себя с коронавирусом. То ли они будут вытеснять друг друга, то ли один вирус будет усиливать другой. И это может привести к не лучшему развитию событий. Поэтому я с ужасом жду будущее, когда начнется грипп. Уже сейчас больные стали тяжелее, - сказала доктор.

ЭКСКЛЮЗИВ KP.RU

Профилактика инфекций, самые тяжелые больные и обычный день инфекциониста

Дарья Бугарева дала интервью "Комсомольской правде" [подробности]