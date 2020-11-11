Ставропольский филиал РАНХиГС: Вкладчики сокращают объем средств на рублевых депозитах

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В октябре у Сбербанка заметно сократился объем рублевых вкладов. Это первый отток после майского нестабильного поведения вкладчиков. Эксперты допускают, что и другие банки в октябре могут продемонстрировать оттоки на счетах населения.

Для Сбербанка объем оттока незначителен, поэтому вряд ли приведет к повышению ставок. Но другие банки могут вернуться к этому вопросу, причем не столько из-за оттока средств, сколько из-за необходимости их привлечения на фоне роста кредитной активности клиентов.

- Основными причинами оттока вкладов населения являются панические настроения вкладчиков, связанные с недоверием к банковской системе в период кризиса, низкие процентные ставки по депозитам, а так же принятие поправок в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, предусматривающих введение о налога на вклады физических лиц в банках, с 1 января 2021года, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.