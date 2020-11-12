Суд над героем: орденоносный генерал заключен под стражу за использование рабского труда

Генерал-майор Муслим Даххаев. Фото: ГУФСИН по Ростовской области

Герой, освободивший отряд ОМОНа и полиции из окружения террористов, кавалер Ордена Мужества, генерал-майор Муслим Даххаев решением суда заключен под стражу на 2 месяца по подозрению в использовании рабского труда подопечных. По версии следствия, он заставлял заключенных делать ремонт в своем особняке и в доме своей матери.

— Генерал-майор Даххаев после освобождения из колонии по предыдущему делу будет заключен под стражу. Суд арестовал его по делу о превышении служебных полномочий в бытность главой УФСИН Республики Дагестан, — сообщает источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

Проблемы с законом для генерал-майора начались 13 ноября 2019 года. Тогда спецслужбы задержали все руководство УФСИН Ростовской области, которое и возглавлял Даххаев. Его обвинили в разглашении гостайны и организации незаконной прослушки. Суд дал высокопоставленному силовику два года колонии, однако из-за долгого нахождения в изоляторе экс-глава УФСИН должен освободиться 13 ноября 2020 года.

Однако, вероятно, это далеко не все нарушения закона, допущенные генералом. Следственный комитет по Республике Дагестан начал свое расследование. Оказалось, что с 2014 по 2017 год по приказу Даххаева шестерых заключенных незаконно выводили из колонии. Вместе с ними освобождались от службы конвоиры. Вся бригада ехала к особняку генерала, а позже — к дому его матери. Где «зэки» на добровольно-принудительной основе занимались ремонтом.

Практика применялась вплоть до перевода главы УФСИН Дагестана на ту же должность в Ростовской области в 2017 году.

— Противоправными действиями Даххаева существенно нарушены интересы управления ФСИН, подорвав его авторитет как органа государственной власти, а также причинен имущественный ущерб в виде заработной платы за счет федерального бюджета, выплаченной в указанный период осужденным и двум сотрудникам следственного изолятора за работу, осуществленную в интересах Даххаева и его матери, — говорится в сообщении Следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Адвокаты опального генерала до сих пор придерживаются позиции, что Даххаев невиновен и по первому делу. Скоро у них прибавится работы. На этот раз обвинение еще более серьезно и у их клиента раз есть риск лишиться заслуженных регалий.

Напомним, что подвиг Муслима Даххаева относится к вторжению банды террористов Басаева и Хаттаба на территорию Республики Дагестан. Тогда, находясь на должности начальника РОВД Новолакского района, Даххаев, подконтрольные ему полицейские и отряд липецкого ОМОНа оказались окружены в здании РОВД. Однако, благодаря смекалке, мужеству и грамотному командованию Муслиму Магомедовичу удалось вывести силовиков из окружения. За это Даххаев был награжден Орденом Мужества.