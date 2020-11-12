«Сгорел» в муках от менингита: виновным в смерти 19-летнего срочника признали командира

Юноша уходил в армию абсолютно здоровым

Призывник Сослан Газзаев из города Ардон (Северная Осетия) умер на срочной службе в воинской части №91701 в Подмосковье. По халатности командира 19-летний юноша без единого хронического заболевания или противопоказаний по здоровью осенью 2018 года «сгорел» за пару недель от простого менингита.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в фонде «Право матери», чьи юристы на протяжении двух лет помогали семье погибшего срочника добиться наказания, непосредственный командир Сослана — Виктор Згура, игнорировавший жалобы солдата на самочувствие, и был призван виновным. Накануне Наро-Фоминский гарнизонный военный суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом занимать руководящие должности 2 года. Притом что адвокат семьи Газзаевых просил 5 лет тюрьмы, а гособвинитель — старший помощник военного прокурора Наро-Фоминского гарнизона, наказания в виде 2 лет лишения свободы.

О болезни Сослана семья узнала от его сослуживца

О том, что молодой крепкий парень загремел в госпиталь его отец Тамази Александрович и старший брат Алексей узнали из смс от сослуживца. Не догадываясь еще, что Сослан был уже на краю смерти — через три месяца от начала срочной службы.

До госпитализации температурящего Сослана лечили «цитрамоном» и наказывали за ненадлежащее выполнение команд из-за ухудшающегося состояния. Только когда он упал без сознания прямо во время построения, его увели под руки в медсанбат. Откуда увезли в Наро-Фоминский гарнизонный госпиталь, а потом уже в крайне тяжелом состоянии — в окружной госпиталь Подольска. Лишь тогда родные и узнали, причем не от командира, что Сослан очень плох.

16 октября Алексей Газзаев вылетел из Осетии и в Наро-Фоминске узнал от заведующего отделением реанимации, что у младшего брата менингококковая инфекция, предположительно из-за антисанитарии. Тогда Алексей вспомнил, как по рассказам Сослана, с 17 сентября по 10 октября новобранцев учили нести службу на полевом выходе в учебном центре в Мулино под Нижним Новгородом, где не было самых элементарных удобств.

Во время разговора врач признался, что Сослан поступил к ним в критическом состоянии с несбиваемой температурой 40 градусов. Было принято решение, ввести его в искусственную кому. Уже 17 октября у Сослана отказали почки. А 18 числа медики дали понять, что его вряд ли удастся спасти. Сослан Газзаев умер 19 октября, не приходя в сознание.

По словам близких, за время службы он ни разу не сказал чего-то негативного. Наоборот — приходил в восторг от стрельбищ, знакомства с оружием. Вероятнее всего, юноша скрывал свое плохое самочувствие, чтобы опять же не беспокоить родных.

Во время судебных прений 5 ноября его отец сказал: «Сын – это наша опора и надежда, наследник, которого мы навсегда лишились, отдав его в армию». А подсудимый командир в своем последнем слове попросил прощения у семьи Газзаевых, ответив, что не выполнил то, что требовалось от командира подразделения.

По мнению представителей фонда «Право матерей», реального тюремного срока удалось добиться именно благодаря кропотливой работе юристов, не позволивших «спустить все на тормозах».

КСТАТИ

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