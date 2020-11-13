Энергетики запустили первую цифровую подстанцию на Северном Кавказе

Старт работе подстанции дали министр энергетики РФ Александр Новак (с 9 ноября 2020 года – заместитель председателя Правительства РФ), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

«Россети» - крупнейший оператор электрических сетей в России. Территория деятельности охватывает 80 регионов Российской Федерации. Субъекты Северного Кавказа не исключение.

Отметим, что развитие энергетического сектора в СКФО набирает обороты. Одним из ключевых событий в этом году, которым «Россети» могут гордиться по праву, стал пуск первой цифровой подстанции СКФО - 110 кВ «Город» в Грозном.

Старт работе подстанции дали министр энергетики РФ Александр Новак (с 9 ноября 2020 года – заместитель председателя Правительства РФ), глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский в присутствии членов совета директоров компании и почетных гостей.

Генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в ходе осмотра нового энергообъекта рассказал гостям мероприятия о преимуществах цифровой подстанции и ее значении для региона.

ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР ПИТАНИЯ ГРОЗНОГО

Объект обеспечит надежное энергоснабжение 306 000 жителей Грозного; высокое качество передачи энергии 80 ключевым и социально значимым учреждениям, включая аэропорт; возможности для технологического присоединения новых потребителей; условия для опережающего социально-экономического развития Чеченской Республики.

Новая подстанция «Россетей» обеспечит надежное энергоснабжение 306 000 жителей Грозного. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

Новый и полностью цифровой объект станет главным центром питания Грозного. Работы были завершены к прошлому Дню энергетика 22 декабря 2019 года, но из-за эпидемиологической ситуации торжественное мероприятие пришлось отложить. Стоимость строительства вместе с отходящими воздушными и кабельными линиями электропередачи - 1,3 млрд рублей.

Как заявил на открытии подстанции Александр Новак, социально-экономическое развитие Северного Кавказа является одним из приоритетов государственной политики.

- Доступная современная инфраструктура - залог ее успешной реализации. Новая подстанция стала самой современной цифровой электростанцией в регионе и одной из самых высокотехнологичных во всей стране, - прокомментировал Александр Новак.

«ПОМНИМ ВРЕМЯ, КОГДА КАЖДЫЙ МЕЧТАЛ ХОТЯ БЫ ОБ ОДНОЙ ЛАМПОЧКЕ В ДОМЕ»

Во время открытия объекта генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский отметил, что подстанция «Город» построена в рекордные сроки, за полгода.

- Она позволит наглядно продемонстрировать эффекты концепции «Цифровая трансформация 2030» для региона и его населения. Энергообъект управляется дистанционно, обеспечена стопроцентная наблюдаемость, что позволяет говорить о его высочайшей надежности, - заявил Павел Ливинский.

Рамзан Кадыров также взял слово на торжественной церемонии:

- Мы с вами помним то тяжелое время, когда каждый мечтал хотя бы об одной горящей лампочке в доме. Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, мы смогли провести свет в каждый дом. Сегодня мы уже не восстанавливаем наши сети, а выводим на новый уровень, делаем их современными, надежными и долговечными. Я выражаю благодарность правительству РФ и руководству «Россетей» за помощь в строительстве самой технологичной на Северном Кавказе цифровой подстанции «Город».

БУДУЩЕЕ - ЗА ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ

При строительстве подстанции были внедрены самые передовые цифровые решения. Кстати, 100% оборудования, использованного на объекте, российского производства, в том числе микропроцессорные системы РЗА, регистрации аварийных событий, связи, сбора и передачи телеинформации. Более 2,2 тыс. сигналов телеметрии обрабатывается в автоматическом режиме.

Отметим, что «Россети» делают большую ставку на цифровизацию. Так, на Ставрополье также возводят первую в регионе цифровую подстанцию. Ее «Россети Северный Кавказ» строят в городе Михайловске. Сегодня строительство нового цифрового питающего центра идет стремительными темпами. Туда уже доставили силовые трансформаторы. Оборудование оснащено устройствами автоматического регулирования напряжения.

Так, на Ставрополье также возводят первую в регионе цифровую подстанцию. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

Важнейшим этапом строительства новой подстанции станет оснащение питающего центра высокотехнологичным цифровым оборудованием отечественного производства.

- Современные технические решения позволят дистанционно управлять энергообъектом и оперативно реагировать на нештатные ситуации. В результате значительно повысится надежность энергоснабжения потребителей, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

«УМНОЕ» ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Отметим, что «Россети Северный Кавказ» приступили к реализации программ снижения потерь энергоресурса в электрических сетях. Делается это, в первую очередь, в интересах потребителей.

Мероприятия уже стартовали и будут поэтапно реализованы в населенных пунктах шести регионов округа: Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Дагестане.

В рамках реализации региональных программ энергетики планируют заменить более восьми тысяч километров сетей в указанных республиках. Фото: «Россетти Северный Кавказ»

Комплекс мероприятий включает реконструкцию сети 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на самонесущие изолированные (СИП); масштабную установку «умных» счетчиков с созданием интеллектуальной системы учета электроэнергии; закупку 362 единиц спецтранспорта для проведения работ.

В рамках реализации региональных программ энергетики планируют заменить более восьми тысяч километров сетей в указанных республиках. В планах установить свыше 575 тысяч «умных» счетчиков. На территории Дагестана установят 277 тысяч приборов учета, в Чеченской Республике - 217 тысяч, 40 тысяч - в Кабардино-Балкарии, около 17 тысяч - в Ингушетии. В Северной Осетии запланирована установка более 13 тысяч «умных» счетчиков, в Карачаево-Черкесии - почти 11 тысяч.

- Мероприятия в рамках программы снижения потерь рассчитаны до 2024 года. Понимая, что от качества и оперативности проведения работ зависит повышение надежности энергоснабжения более семи миллионов жителей СКФО и сотен объектов различной сферы, мы планируем завершить весь объем работ в течение полутора-двух лет, - подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Реализация комплекса мер позволит создать защищенную от несанкционированного вмешательства современную интеллектуальную систему учета электроэнергии. Потребители смогут удаленно передавать данные потребления энергоресурса и контролировать расходы.