Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 13 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 13 ноября 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка в городах и районах Ставрополья. Последние сведения о числе заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Данные на 12 ноября. Как только поступят новые данные - мы обновим карту.

1. Ставрополь - 4151 случай, 3303 выздоровевших, 174 смерти;

2. Буденновский район - 1413 случаев, 944 выздоровевших, 21 смерть;

3. Пятигорск - 1208 случаев, 1015 выздоровевших, 18 смертей;

4. Шпаковский район - 1070 случаев, 414 выздоровевших, 24 смерти;

5. Георгиевский горокруг - 1046 случаев, 958 выздоровевших, 24 смерти;

6. Кисловодск - 1028 случаев, 835 выздоровевших, шесть смертей;

7. Петровский район - 880 случаев, 800 выздоровевших, 15 смертей;

8. Невинномысск - 855 случаев, 768 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 810 случаев, 637 выздоровевших, пять смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 754 случая, 598 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 732 случая, 590 выздоровевших, 26 смертей;

12. Ессентуки - 704 случая, 601 выздоровевший, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 665 случаев, 600 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 655 случаев, 434 выздоровевших, 13 смертей;

15. Труновский район - 610 случаев, 289 выздоровевших, шесть смертей;

16. Изобильненский район - 597 случаев, 560 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 579 случаев, 537 выздоровевших, восемь смертей;

18. Арзгирский район - 530 случаев, 497 выздоровевших, пять смертей;

19. Красногвардейский район - 538 случаев, 338 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 533 случаев, 365 выздоровевших, восемь смертей;

21. Апанасенковский район - 529 случаев, 453 выздоровевших, шесть смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 450 случаев, 374 выздоровевших, четыре смерти;

23. Курский район - 435 случаев, 224 выздоровевших, пять смертей;

24. Советский горокруг - 429 случаев, 394 выздоровевших, две смерти;

25. Грачевский район - 430 случаев, 389 выздоровевших, шесть смертей;

26. Новоселицкий район - 377 случаев, 243 выздоровевших, пять смертей;

27. Туркменский район - 374 случаев, 340 выздоровевших, пять смертей;

28. Железноводск - 368 случаев, 336 выздоровевших, три смерти;

29. Кировский горокруг - 307 случаев, 269 выздоровевших, пять смертей;

30. Александровский район - 295 случаев, 232 выздоровевших, четыре смерти;

31. Степновский район - 232 случая, 120 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 127 случаев, 107 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 13 октября, в Ставропольском крае коронавирусом заразились 23737 человек. Врачи вылечили 18863 пациентов, скончались 466 инфицированных.