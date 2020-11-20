Стартовал второй сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Михаил Гассиев из Владикавказа победил в первом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» и заслужил грант Федерального агентства по делам молодёжи с проектом «Открывая Аланию (Exploring Alania)». По замыслу Михаила будет создана база данных по наиболее интересным видовым маршрутам. Любой путешественник, обладающий необходимой для этого физической подготовкой (маршруты будут маркированы по категориям сложности), сможет самостоятельно составить план своей поездки в Осетию.

Михаил даёт напутствие участникам следующего сезона:

- Я желаю верить в собственные силы, но не переоценивать себя, - говорит Михаил Гассиев. - Готовиться, но не волноваться излишне. Относиться к этому как квесту, в результате которого ты получишь сокровища. А сокровища - это новые знания и навыки, а уже потом гранты, наставничества и так далее. В первую очередь, нужно думать о том, чтобы извлечь что-то полезное для своего багажа знаний.

Фото: предоставлено партнером конкурса «Мастера гостеприимства».

Рустам Гамидов - финалист из Дагестана, рассказал, что подал на конкурс проект «Молодой Каспий» по созданию сети кемпинговых площадок вокруг для любителей активного отдыха.

О конкурсе Рустам говорит следующее:

- Мне хотелось показать себя и посмотреть на то, кто же лучшие игроки этой отрасли. Ожидания оправдались на 100%. Самое знаковое впечатление от конкурса – увидеть большое количество классных специалистов на одной площадке, увидеть их горящие глаза и понять, что ты не один, а есть, с кем работать в направлении развития.

ЧТО ЗА КОНКУРС

Участвовать и побеждать можно во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Это один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его проводят в партнерстве с Ростуризмом, Росмолодежью и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Победители получают гранты на воплощение своих проектов в сфере туризма.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН

— Туризм в России сегодня на пороге больших изменений. Нам необходимы новые кадры и проекты. Конкурс «Мастера гостеприимства» – один из инструментов, который позволяет выделить лидеров отрасли. Мы увидели много интересных проектов и я очень рада, что в сфере туризма задействованы яркие, талантливые люди. Только вместе мы поменяем облик российского туризма, делая его доступнее, разнообразнее и безопаснее, – рассказала на пресс-конференции перед стартом второго сезона руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

КАК ПРОХОДИТ

Участники регистрируются, а затем снимают видео-визитку о своем городе или регионе. Далее проходят онлайн-тестирование – дистанционный этап конкурса запланирован на январь-февраль 2021 года. По его итогам лучших пригласят в очные полуфиналы. Далее кандидаты готовят защиту своих проектов и отбираются в финал.

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Во-первых, организаторы планируют добиться увеличение числа грантов. В первом сезоне победили 62 участника. Четыре лучших проекта получили в общей сложности 5 млн рублей. Организаторы «Мастеров гостеприимства» не намерены снижать суммы грантовой поддержки. Деньги выделяют федеральные ведомства и бизнес.

Во-вторых, в прошлом сезоне участники решали игровые кейсы. В этом предстоит погрузиться в региональную специфику и решать реальные задачи по развитию внутреннего туризма в разных уголках страны.

Также обновятся пул наставников проекта и города проведения полуфиналов. В первом сезоне принимали Сочи, Самара, Тула, Уфа, Пятигорск, Ялта, Салехард, Калининград. В этом году объявят конкурс среди городов на право проведения очных этапов.

ПРО ШАНС ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В этом сезоне для них появился специальный трек – «Мастера гостеприимства. Студенты». В участники набирают – будущих отельеров, рестораторов и специалистов в сфере туризма. Они будут соревноваться на площадках вузов, где есть профильные специальности.

— Направление будет реализовываться совместно с «Росмолодежью». Молодость, креатив и смелые решения нужны индустрии. Студенты могут применить на практике знания, полученные университетской скамье, познакомиться с другими участниками, приобрести ценный опыт, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин России на сайте www.welcomecup.ru до 15 января 2021 года. Стать участником могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства. Участники конкурса смогут получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Победителям дадут гранты на проекты, помогут со стажировкой в ведущих туркомпаниях страны.