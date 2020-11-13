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Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили

Помощь для предпринимателей будет действовать до конца 2020 года. Поддержку получат туристическая отрасль и культура
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вуза

Фото: пресс-служба вуза

Продлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Решение принято на заседании правительства России.

Помощь для предпринимателей будет действовать до конца 2020 года. Поддержку получат туристическая отрасль и культура.

- Данная мера антикризисной поддержки для хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях позволит снизить налоговое бремя, сократить риски банкротства и быстрее восстановить хозяйственную деятельность, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯНовости Ставропольского филиала РАНХиГС

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