Ставропольский филиал РАНХиГС: Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили

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Продлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Решение принято на заседании правительства России.

Помощь для предпринимателей будет действовать до конца 2020 года. Поддержку получат туристическая отрасль и культура.

- Данная мера антикризисной поддержки для хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях позволит снизить налоговое бремя, сократить риски банкротства и быстрее восстановить хозяйственную деятельность, - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Воробьева Елена.