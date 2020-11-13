Ставропольский филиал РАНХиГС: актуальные вопросы развития регионов в новых экономических условиях

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12 ноября в Ставропольском филиале РАНХиГС обсудили тенденции развития регионов в новых экономических условиях в дистанционном режиме, в научно-практическом семинаре приняли участие ведущие преподаватели Ставропольского филиала РАНХиГС, СКФУ, СКСИ.

Особое внимание уделили вопросам цифровизации региональных органов власти как одной из приоритетных задач реализации национального проекта «Цифровая экономика», адаптации социально-экономического развития региона в условиях пандемии, а вопросам обеспечения согласованности стратегий социально-экономического развития субъектов РФ с национальными целями и стратегическими задачами Российской Федерации.

- К основным направлениям социально-экономического развития регионов, которые определят образ российской экономики на ближайшее десятилетие в соответствие со стратегией развития РФ до 2030 года, следует отнести: повышение доходов населения; создание механизмов финансирования модернизации реального сектора за счет рентных доходов; использование потенциала ТЭК для создания крупных межотраслевых промышленно-финансовых групп; наращивание инвестиций в человеческий капитал и науку; развитие финансовой системы; повышение региональной связанности и устойчивости развития регионов, - прокомментировала Величенко Елена, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.