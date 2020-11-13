«Заставляли работать за еду»: мужчина уехал на заработки в Дагестан и стал «крепостным»

Идти было некуда, бедолагу заставляли трудился круглосуточно за ночлег и еду. А три месяца назад Игорь и вовсе остался без денег и крыши над головой Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Житель Нальчика Кабардино-Балкарии Игорь Недоступов оказался в сложном финансовом положении. Мужчина голодал, не мог найти работу в родном регионе. От безвыходности поехал ставропольский город Минеральные Воды искать работу.

Игорь ни раз слышал от знакомых, что в Дагестане всегда нужна рабочая сила. Денег на питание практически не оставалось, поддержки от родных тоже не было, пришлось уезжать в незнакомую республику.

Приехав в Дагестан, бедолага сразу же согласился на предложение местного работодателя поработать на кошаре. Доверчивый мужчина ночевал в холодных частных подворьях Махачкалы, пас стадо баранов, ухаживал за крупным рогатым скотом, чистил дворы и все, что приказывали хозяева.

Фото: волонтерское движение «Альтернатива»

Однако, оплачивать труд мужчины никто не собирался. Игорь уходил от одних недобросовестных работодателей к другим. Местные мужчины обманывали его, кормили и загружали тяжелой работой.

Идти было некуда, бедолагу заставляли трудился круглосуточно за ночлег и еду. А три месяца назад Игорь и вовсе остался без денег и крыши над головой.

К счастью, увидев на холодной улице дрожащего мужчину, сердобольные жители Дагестана подкармливали его, отдавали поношенные вещи, чтобы он мог хоть как-то согреваться по ночам.

Фото: волонтерское движение «Альтернатива»

Неравнодушные люди рассказали волонтерам освободительного движения «Альтернатива» о тяжелой ситуации бездомного. Активисты организации отыскали Игоря, обеспечили одеждой, едой и отправили на автобусе в родной Нальчик.

- Благодаря помощи неравнодушных россиян, у беззащитных людей появляется шанс выбраться из безнадежных и гибельных ситуаций, - поделился волонтер «Альтернативы».

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