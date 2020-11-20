«Меньше углеводов, больше движения»: гастроэнтеролог рассказала, как похудеть без вреда для здоровья

Выбор всегда за вами! Фото: Евгения ГУСЕВА

Заведующая отделением гастроэнтерологии Ставропольской краевой клинической больницы Марина ПЕРЕКАЛИНА:

- Если вы хотите серьезно похудеть, у вас избыточный вес, который связан с заболеваниями, метаболическим синдромом, ожирением 3-й степени, сахарным диабетом, какой-то эндокринной патологией, то, безусловно, вам не обойтись без консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и, пожалуй, диетолога. Это оптимальный вариант, чтобы привести себя в порядок без вреда для себя, без сильных стрессов, нервных переживаний.

Я видела результаты экстремальных диет. Да, действительно, люди худеют, причем намного - настолько, что потом им необходима пластическая операция, потому что обвисла кожа... Но еще ни разу от этого никому не стало хорошо в плане показателей липидного обмена, гормонального уровня. У женщин нарушаются все циклы и вообще пропадают, когда вес сбрасывается экстремальным способом.

Если человек, скажем так, не преклонного возраста, если у него нет огромного количества сопутствующей патологии, то есть речь идет о женщине или мужчине трудоспособного возраста, которые просто хотят привести себя в порядок - в таком случаем нет необходимости обращаться к врачам. Просто уменьшаем в рационе количество углеводов, добавляем немного физической нагрузки, едим умеренно - соблюдаем некоторые общеизвестные правила. Думаю, этого будет достаточно.

Проект подготовлен совместно с министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!».