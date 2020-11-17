Звонок с "Голубого огонька" и бабушки-агенты: призеры "Народного участкового 2020" рассказали о своей работе

"КП" и МВД России подвели итоги конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИД "Комсомольская правда" совместно с МВД России подвела итоги конкурса "Народный участковый 2020". Сразу два представителя Северного Кавказа стали призерами соревнования.

"КП" поговорила с полицейскими о тонкостях их работы.

АЮБ-ХАН ХАЗБУЛАТОВ (Чеченская Республика) - 2 место

Аюб-Хан Хазбулатов стал звездой в Чечне. Фото: МВД по ЧР

Майор полиции Аюб-Хан Хазбулатов пришел в МВД в 2000 году. Долгое время он был следователем и дознавателем. А в 2015 решил стать участковым по городу Аргун.

- Мне надоела кабинетная работа, - признается Аюб-Хан. - Хотелось работать с людьми на улице. Ежедневно я обхожу свой район пешком. А район у меня большой: там и частный сектор, и многоэтажки, и школы, и больницы. В общей сложности 2419 жителей. В худшие дни прохожу не менее семи километров.

За день участковый выезжает в среднем на 6-7 вызовов. Как правило, это семейные конфликты и бытовые ссоры. Тяжких преступлений почти не бывает, самые распространенные связаны с легким вредом для здоровья. Кроме того, у Аюб-Хана много подучетных элементов, в том числе - владельцев оружия.

- На моем участке лицензия на оружие есть у 65 человек. Их надо контролировать: проверять наличие патронов и самого оружия, срок действия документов. "Калашниковых" или пулеметов, конечно, нет. Как правило, это "Сайга", "Вепрь" и пистолеты. Раньше любили "Стечкина", но сейчас его не очень жалуют.

График у Аюб-Хана, как и у многих участковых, не нормированный. Мужчина мало времени проводит дома, но семья относится к этому с пониманием.

- Прийти домой в шесть вечера и устроиться на диване не получается. В любое время может поступить вызов. Сын видит, что я порой прихожу в час или два ночи, и из-за этого не очень стремится в полицию. Но старшая дочь работает в моем отделе, она начальник канцелярии.

После второго места в "Народном участковом" на Аюб-Хана взвалилась всенародная слава, от которой он даже устал.

- Дважды был на телестудии, шесть раз приезжали операторы, пару раз приглашали на радио. Люди узнают даже в Грозном, фотографируются. Жду звонка с "Голубого огонька", туда пригласят, может быть, - отшучивается Аюб-Хан.

ГАШИМ АХМЕДОВ (Ставропольский край) - 3 место

Гашим Ахмедов привык решать проблемы на своем участке без колебаний. Фото: МВД по СК

Гашим Ахмедов пришел в МВД сразу после контрактной службы в армии.

- Служба в спецназе мне нравилась, но хотелось чего-то нового, - поясняет Гашим. - В 2010 году я стал сотрудником ИВС, а когда в 2014 году получил высшее образование - мне дали хорошее звание и предложили попробовать себя участковым. И мне понравилось. Я суетной, мне нравится жизнь в движении.

Каждый год Гашим лучше остальных в Буденновске выполняет нормативы. За 2020 год он зарегистрировал 208 преступлений, 58 из которых уже раскрыты. В этом участковому помогла дружба с бабушками.

- По субботам или воскресеньям у меня проходят чаепития с бабушками. Соберешь их, они сами принесут то пирог, то пирожки, то сладости. И в процессе они все тебе рассказывают. "В нашем доме, в такой-то квартире, уже на протяжении года красят подоконник. Запах ацетона стоит жуткий. И туда каждый день ходят красильщики", - говорит одна, а ты делаешь пометку: значит, там наркоманы. "А к нашей тете Люде постоянно приезжают всякие таксисты, и там аханья-оханья стоят". И так далее. Всё знают. Бабушки - это мои агенты. Откликаюсь на любую их просьбу, с ними лучше не воевать.

Однажды Гашима поставили в микрорайон №8, где много общежитий. Участок оказался проблемным.

- Один холодильник на 20 комнат, и на нем почти столько же замков. Чтобы взять колбасу, им надо попросить все эти ключи у владельцев остальных замков. От жильцов каждый день приходили заявления: яичницу украли, борщ украли. Я навел порядок: кого-то закрыл, кого-то на учет поставил. И в микрорайоне стало тихо.

Успешность своей работы Гашим объясняет тем, что понимает человеческую психологию. Несмотря на то, что рабочий день участкового в Буденновске заканчивается в 20 часов, мужчине звонят и ночью. Он поговорит с человеком и запишет, что тот хочет. И на следующий день выполнит.

- У меня в начале дня всегда есть листок с десятью адресами. Кому-то нужно помочь с характеристикой, кому-то - разрешить мелкий спор с родственником. Ты должен общаться с любым человеком на его языке.