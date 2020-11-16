Ставропольский филиал РАНХиГС: завершилась итоговая сессия проекта «Цифровая трансформация школы»

Фото: пресс-служба вуза

12 ноября завершилась итоговая сессия руководителей образовательных организаций регионов России, в рамках обучения масштабного проекта «Цифровая трансформация школы».

Обучение проходило по четырем логически связанным программам, три из которых проводились в заочном формате на платформе DT.ranepa.ru. Финальная программа прошла на базе Регионального ресурсного центра.

- Четыре команды представили групповые проекты, ориентированные на цифровую трансформацию школы: «ЦОС школы-обеспечение профориентационной направленности и повышение мотивации обучающихся 7-9 классов, посредством цифровой трансформации школы», «Развитие функциональной грамотности обучающихся средствами ЦОС«Интеллект+»», «Развитие информационных компетенций обучающихся, посредством цифрового портала», «ЦОС школы- равные возможности для всех».

Слушателями была разработана концепция проектного решения, определены возможные риски и предложены мероприятия по их минимизации. Примечательно что каждой командой посредством определенных показателей дана оценка эффективности и успешности проекта, - прокомментировала Лебедева Елена, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.