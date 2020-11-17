«Трещины видели, деньги не выделили»: в Дербенте рухнула стена древнейшей крепости России

Фото: соцсети / пресс-служба администрации Дербента

В дагестанском Дербенте рухнула часть южной стены древнейшей в России крепости Нарын-Кала. После нескольких дней непогоды, в ночь на вторник кладка осыпалась у ворот Орта-Капы. В мэрии заявляют, что о повреждениях знали. Однако реконструкция аварийной части стены была подведомственна Минкультуры РФ.

— Камни лежат на проезжей части, в воде. Дожди размыли и обрушили часть крепостной стены возле знаменитых ворот Орта-Капы, — сообщают местные жители в соцсетях, иллюстрируя свои слова печальными фотографиями.

Фото: пресс-служба администрации Дербента

На место происшествия выехали исполняющий обязанности главы города Дербент Рустамбек Пирмагомедов, главный архитектор города Иса Магомедов и директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

— Администрация Дербента уже несколько лет обращается во все инстанции с требованием провести реконструкционные работы на аварийной Южной стене крепости Нарын-кала. По закону мэрия города привести в порядок стену не может, так как это зона ответственности Министерства культуры Российской Федерации, — заявил глава города Рустамбек Магомедов.

Фото: пресс-служба администрации Дербента

Как заявил директор Дербентского музея-заповедника, трещины в стене заметили еще два месяца назад. Соответствующие документы были отправлены в Минкульт, однако средства на реставрацию до сих пор не выделены.

Ворота Орта-Капы, рядом с которыми произошло обрушение — третьи ворота южной части стены знаменитой крепости Нарын-Кала. Кирпичной кладке здесь более тысячи лет — специалисты относят ее к VI веку нашей эры. Отметим, что Нарын-Кала относится к международным памятникам культуры ЮНЕСКО.

Когда будут восстанавливать крепостную стену одной из старейших цитаделей страны пока неизвестно.