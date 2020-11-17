Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 ноября

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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 17 ноября 2020 года. Оглашаем последние сведения о COVID-19 в каждом районе и городе. Данные о инфицированных, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".

Сводка на 16 ноября. Как только появятся новые данные - мы обновим карту.

1. Ставрополь - 4306 случаев, 3477 выздоровевших, 179 смертей;

2. Буденновский район - 1475 случаев, 1268 выздоровевших, 21 смерть;

3. Пятигорск - 1223 случая, 1019 выздоровевших, 20 смертей;

4. Шпаковский район - 1122 случаев, 519 выздоровевших, 26 смертей;

5. Кисловодск - 1075 случаев, 910 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1072 случая, 992 выздоровевших, 25 смертей;

7. Петровский район - 901 случаев, 834 выздоровевших, 18 смертей;

8. Невинномысск - 896 случаев, 835 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 847 случаев, 745 выздоровевших, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 764 случая, 643 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 755 случаев, 651 выздоровевших, 28 смертей;

12. Ессентуки - 724 случая, 643 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 683 случая, 610 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 671 случая, 521 выздоровевший, 13 смертей;

15. Труновский район - 637 случаев, 395 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 612 случаев, 580 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 589 случаев, 564 выздоровевших, восемь смертей;

18. Красногвардейский район - 582 случая, 423 выздоровевших, одна смерть;

19. Апанасенковский район - 582 случая, 514 выздоровевший, девять смертей;

20. Левокумский район - 552 случая, 437 выздоровевших, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 533 случая, 502 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 496 случаев, 448 выздоровевших, четыре смерти;

23. Грачевский район - 470 случаев, 437 выздоровевших, шесть смертей;

24. Курский район - 446 случаев, 295 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 435 случаев, 396 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 391 случай, 344 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 380 случаев, 271 выздоровевший, пять смертей;

28. Туркменский район - 378 случаев, 347 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 317 случаев, 265 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 308 случаев, 281 выздоровевший, пять смертей;

31. Степновский район - 234 случая, 186 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 130 случаев, 113 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно материалам на утро 17 ноября, в Ставропольском крае коронавирусом диагностировали у 24592 человек. От вируса вылечили 20470 больных, умерли 481 зараженных.