Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 ноября

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус по состоянию на 17 ноября
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Иллюстративного фото

Иллюстративного фото

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 17 ноября 2020 года. Оглашаем последние сведения о COVID-19 в каждом районе и городе. Данные о инфицированных, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".

Сводка на 16 ноября. Как только появятся новые данные - мы обновим карту.

1. Ставрополь - 4306 случаев, 3477 выздоровевших, 179 смертей;

2. Буденновский район - 1475 случаев, 1268 выздоровевших, 21 смерть;

3. Пятигорск - 1223 случая, 1019 выздоровевших, 20 смертей;

4. Шпаковский район - 1122 случаев, 519 выздоровевших, 26 смертей;

5. Кисловодск - 1075 случаев, 910 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1072 случая, 992 выздоровевших, 25 смертей;

7. Петровский район - 901 случаев, 834 выздоровевших, 18 смертей;

8. Невинномысск - 896 случаев, 835 выздоровевших, восемь смертей;

9. Благодарненский горокруг - 847 случаев, 745 выздоровевших, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 764 случая, 643 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 755 случаев, 651 выздоровевших, 28 смертей;

12. Ессентуки - 724 случая, 643 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 683 случая, 610 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 671 случая, 521 выздоровевший, 13 смертей;

15. Труновский район - 637 случаев, 395 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 612 случаев, 580 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 589 случаев, 564 выздоровевших, восемь смертей;

18. Красногвардейский район - 582 случая, 423 выздоровевших, одна смерть;

19. Апанасенковский район - 582 случая, 514 выздоровевший, девять смертей;

20. Левокумский район - 552 случая, 437 выздоровевших, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 533 случая, 502 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 496 случаев, 448 выздоровевших, четыре смерти;

23. Грачевский район - 470 случаев, 437 выздоровевших, шесть смертей;

24. Курский район - 446 случаев, 295 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 435 случаев, 396 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 391 случай, 344 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 380 случаев, 271 выздоровевший, пять смертей;

28. Туркменский район - 378 случаев, 347 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 317 случаев, 265 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 308 случаев, 281 выздоровевший, пять смертей;

31. Степновский район - 234 случая, 186 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 130 случаев, 113 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно материалам на утро 17 ноября, в Ставропольском крае коронавирусом диагностировали у 24592 человек. От вируса вылечили 20470 больных, умерли 481 зараженных.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости

Рекомендуемые