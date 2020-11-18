Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 18 ноября 2020 года. Рассказываем о том, как обстоят дела с COVID-19 в городах и районах Ставрополья. Последние данные от регионального Роспотребнадзора - в материале "КП".

Данные на 17 ноября. Как только появятся новые сведения - мы обновим список.

1. Ставрополь - 4340 случаев, 3477 выздоровевших, 179 смертей;

2. Буденновский район - 1484 случая, 1268 выздоровевших, 21 смерть;

3. Пятигорск - 1228 случаев, 1019 выздоровевших, 20 смертей;

4. Шпаковский район - 1132 случая, 519 выздоровевших, 26 смертей;

5. Кисловодск - 1084 случая, 910 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1082 случая, 992 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 908 случаев, 835 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 903 случая, 834 выздоровевших, 18 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 859 случаев, 745 выздоровевших, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 770 случаев, 643 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 762 случая, 651 выздоровевших, 28 смертей;

12. Ессентуки - 727 случаев, 643 выздоровевших, 15 смертей;

13. Кочубеевский район - 688 случаев, 610 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 681 случай, 521 выздоровевший, 13 смертей;

15. Труновский район - 647 случаев, 395 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 621 случай, 580 выздоровевших, шесть смертей;

17. Предгорный район - 591 случай, 564 выздоровевших, восемь смертей;

18. Красногвардейский район - 588 случаев, 423 выздоровевших, одна смерть;

19. Апанасенковский район - 586 случаев, 514 выздоровевший, девять смертей;

20. Левокумский район - 555 случаев, 437 выздоровевших, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 534 случая, 502 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 509 случаев, 448 выздоровевших, четыре смерти;

23. Грачевский район - 475 случаев, 437 выздоровевших, шесть смертей;

24. Курский район - 448 случаев, 295 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 439 случаев, 396 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 396 случаев, 344 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 384 случая, 271 выздоровевший, пять смертей;

28. Туркменский район - 381 случай, 347 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 324 случая, 265 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 312 случаев, 281 выздоровевший, пять смертей;

31. Степновский район - 234 случая, 186 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 131 случай, 113 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сводке на утро 18 ноября, в Ставропольском крае коронавирусом заболели 24802 местных жителей. Врачи спасли 21080 инфицированных, скончались 485 зараженных.