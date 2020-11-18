В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали, как разнообразить учебу студентов

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Преподаватели высшей школы всегда озадачены вопросом, как разнообразить учебную деятельность студентов.

С практическими занятиями несколько проще, так как практические умения студенты отрабатывают на симуляторах и акселераторах, это позволяет максимально погрузиться в реальную атмосферу принятия эффективных управленческих решений.

- При проведении лекционных занятий студентами полюбилась такая форма как «лекция вдвоем. Особенно это эффективно, если в процесс чтения лекции включается специалист-практик. Помимо традиционных форм организации учебного процесса в Ставропольском филиале РАНХиГС используется формат онлайн-курсов, позволяющий студентам получать необходимые дополнительные профессиональные компетенции. Однако такая форма обучения подходит только тем студентам, которые ориентированы на самообучение. Здесь главное уметь рационально планировать свое время, а это умеют далеко не все, даже взрослые. Для того, чтобы этому научиться, мы проводим обучение по факультативному курсу «Тектология», в переводе с греческого- это слово как раз и означает умение планировать свое время, - отмечает Ледовская Анастасия, специалист-практик Ставропольского филиала РАНХиГС.