В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали, как стать молодым ученым

Фото: пресс-служба вуза

Науку делают не структурные подразделения и научные школы, как бы они не назывались, а конкретные личности, в том числе и студенты.

Студенты любого вуза должны не только обладать потенциалом профессионального и личностного развития.

Чтобы подняться на высокую интеллектуальную орбиту, необходимо развивать в том числе и компетенции для ведения научной деятельности.

Ведь науку делают не структурные подразделения и научные школы, как бы они не назывались, а конкретные личности, в том числе и студенты.

- Наравне с кандидатами и докторами наук студенты Ставропольского филиала РАНХиГС участвуют в реализации различных научно-исследовательских проектов и разработке патентов. Путь в науку большой и сложный. Студентам научного общества предоставляется возможность пробовать свои силы в написании научных публикаций, публичных выступлениях на научных конференциях. С первокурсниками на начальной стадии процесс включения в науку запускается тяжело. Но когда получается продемонстрировать первые результаты научной деятельности - «открывается второе дыхание» работать и двигаться вперед. В Ставропольском филиале РАНХиГС стало доброй традицией ежегодно, в преддверии Дня науки, проводить международные студенческие научные слушания, которые проходят под девизом «Успех науки – дело времени и смелости ума, -отметила заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС Лебедева Елена.