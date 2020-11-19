Подросток, насмерть сбивший школьницу, пойдет под суд на Ставрополье

Алексей Гуденко сбежал с места аварии

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение в деле о смерти 15-летней школьницы Софьи. На скамье подсудимых окажется 16-летний Алексей Гуденко, передает пресс-служба надзорного органа.

13 августа парень устроил гонки на оживленной улице села Кочубеевское. Обгоняя своего приятеля по парковке, несовершеннолетний водитель на скорости сбил школьницу. Как только Алексей осознал, что совершил - он убежал с места преступления. "Скорую" и полицию вызвали прохожие, но к тому времени Софья уже умерла. Момент ДТП попал на видео.

Вечером того же дня у здания местного ЦУМ собралось около 300 жителей Кочубеевского. В ста метрах от районной администрации сельчане требовали, чтобы им обеспечили безопасную жизнь. Дело в том, что незадолго до трагедии представители цыганской общины изнасиловали двух девушек. О случаях говорило все село, но о ходе расследования никто ничего не сообщал.

Алексей Гуденко. В школе известен как хулиганистый парень Фото: СОЦСЕТИ

Софья. На момент смерти ей было 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

- За неделю до аварии произошло не одно, а два изнасилования. Одну женщину изнасиловали на площади, другую - в магазине, - рассказал "КП" житель села, который был на сходе. - Люди требовали одного - безопасности для себя и своих детей. Собралась-то не только молодежь, но и люди семейные. И последние были наиболее активными.

Начальник ОМВД России по Кочубеевскому району, полковник полиции Алексей Данилов объявил, что подозреваемые в делах об изнасиловании задержаны. Но жителям этого оказалось мало, и они стали скандировать лозунг "Выселяй".

После народного схода дело передали в краевой отдел по особо важным делам СКР по СК. А за расследованием наблюдал глава ведомства Игорь Иванов и губернатор Владимир Владимиров. 10 ноября завершено расследование дела. Вместо одной статьи, как раньше, Гуденко вменяют две: "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего" и "Оставление в опасности". По такому обвинению можно получить до 12 лет тюрьмы, следует из сообщения Прокуратуры Ставрополья.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в Кочубеевский районный суд. Сейчас Гуденко находится под стражей.