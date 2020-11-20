Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 20 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 20 ноября 2020 года. Оглашаем последние данные о COVID-19 в каждом городе и районе региона. Количество зараженных, вылеченных и скончавшихся, а также суточный прирост смертей в каждой территории - в материале "КП".

Данные на 19 ноября. Как только поступит свежая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4408 случаев, 3540 выздоровевших, 184 смерти;

2. Буденновский район - 1505 случаев, 1383 выздоровевших, 22 смерти;

3. Пятигорск - 1240 случаев, 1027 выздоровевших, 22 смертей;

4. Шпаковский район - 1149 случаев, 662 выздоровевших, 26 смертей;

5. Кисловодск - 1100 случаев, 924 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1095 случаев, 1009 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 929 случаев, 855 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 915 случаев, 847 выздоровевших, 19 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 881 случай, 765 выздоровевших, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 782 случая, 683 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 777 случаев, 665 выздоровевших, 28 смертей;

12. Ессентуки - 734 случая, 648 выздоровевших, 16 смертей;

13. Кочубеевский район - 707 случаев, 623 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 695 случаев, 585 выздоровевших, 15 смертей;

15. Труновский район - 663 случая, 508 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 635 случаев, 599 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 601 случай, 538 выздоровевших, 10 смертей;

18. Предгорный район - 598 случаев, 570 выздоровевших, восемь смертей;

19. Красногвардейский район - 592 случая, 483 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 565 случаев, 449 выздоровевших, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 535 случаев, 504 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 533 случая, 473 выздоровевших, четыре смерти;

23. Грачевский район - 492 случая, 453 выздоровевших, шесть смертей;

24. Курский район - 456 случаев, 303 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 449 случаев, 405 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 407 случаев, 349 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 387 случаев, 275 выздоровевших, пять смертей;

28. Туркменский район - 383 случая, 354 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 341 случай, 285 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 315 случаев, 285 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 237 случаев, 189 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 133 случая, 114 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По сведениям на утро 20 ноября, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 25245 местных жителей. От вируса спасли 21357 человек, скончались 494 зараженных.