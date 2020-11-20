К холодам готовы: энергетикам Северного Кавказа вручили главные отраслевые документы - паспорта готовности

Глава госхолдинга «Россети» Павел Ливинский вручил генеральному директору «Россети Северный Кавказ» Виталию Иванову паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Фото: «Россети Северный Кавказ»

Все регионы Северного Кавказа в плане электроснабжения полностью подготовились к осеннее-зимнему периоду. В честь этого в Москве глава госхолдинга «Россети» Павел Ливинский вручил генеральному директору «Россети Северный Кавказ» Виталию Иванову и управляющему директору «Чеченэнерго» Русланбеку Докуеву главные отраслевые документы - паспорта готовности к осенне-зимнему периоду.

«ГОТОВЫ К ИСПЫТАНИЯМ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ»

Отметим, что ремонтная кампания была реализована во всех семи регионах СКФО. Работа была проделана большая. В целом по СКФО энергетики отремонтировали 45 силовых трансформаторов, около 3 300 трансформаторных подстанций, 4 662 км воздушных линий. Расчистили более 400 гектаров трасс ЛЭП.

Также был обновлен парк авто- и спецтехники.

- Осенне-зимний сезон - наиболее ответственный для энергетиков, ведь нагрузка возрастает и на оборудование, и на персонал. На сегодняшний день наши энергообъекты готовы к испытаниям низкими температурами, - прокомментировал генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Также он подчеркнул, что оперативный персонал успешно прошел специальные противоаварийные тренировки.

- Сформирован необходимый аварийный запас материалов и оборудования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Мы полностью готовы противостоять любым капризам и аномальным отклонениям погоды, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей макрорегиона, - отметил Виталий Иванов.

Энергетики отремонтировали оборудование подстанции 110 кВ «Заманкул», расположенной в Правобережном районе Северной Осетии. Фото: «Россети Северный Кавказ»

ЧТО В ОСЕТИИ?

В рамках подготовки к холодам энергетики отремонтировали оборудование крупного питающего центра - подстанции 110 кВ «Заманкул», расположенной в Правобережном районе Северной Осетии.

От качественной работы этого энергообъекта зависит энергоснабжение Беканской ГЭС, а также шести населенных пунктов в трех районах республики.

По словам главного инженера филиала «Севкавказэнерго» Ацамаза Кабисова, ремонт подстанции «Заманкул» позволит повысить устойчивость работы электросетевого объекта и надежность электроснабжения потребителей в период максимума нагрузок, а также обеспечит безопасность работы обслуживающего персонала и продлит срок эксплуатации оборудования.

Отремонтировано почти 1500 электросетевых объектов Дагестана. Фото: «Россети Северный Кавказ»

БОЛЬШАЯ РАБОТА ПРОДЕЛАНА В ДАГЕСТАНЕ

За год «Россети» отремонтировали почти 1500 электросетевых объектов Дагестана. Работы осуществлялись в рамках ремонтной кампании «Россети Северный Кавказ», а также второго этапа Всероссийских учений энергетиков. Общий объем инвестиций - 1,7 млрд рублей. В том числе проведен ремонт порядка 5 000 км ЛЭП разных классов напряжения, 99 подстанций 35 кВ и 110 кВ. Эти мероприятия также позволят существенно повысить качество и надежность энергоснабжения потребителей республики.

АКЦЕНТ НА МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Большое внимание энергетики уделяют надежности электроснабжения объектов медицины. В условиях обострившейся эпидемиологической ситуации в регионах СКФО энергетики «Россети Северный Кавказ» усилили контроль за бесперебойностью и надежностью энергоснабжения медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день от сетей компании запитано 25 медучреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции и принимающих пациентов с COVID-19.

Энергетики организовали постоянный контроль за работой всех энергоустановок, задействованных в энергоснабжении медучреждений. В больницах регионов СКФО специалисты «Россети Северный Кавказ» установили десять резервных источников энергоснабжения (РИСЭ) общей мощностью 2360 кВт. РИСЭ обеспечивают дополнительную надежность лечебных учреждений.

Усилен контроль за надежностью энергоснабжения медучреждений СКФО для пациентов с COVID-19. Фото: «Россети Северный Кавказ»

Кроме того, в регионах сотрудники электросетевых филиалов компании с апреля по июнь текущего года провели 46 тренировок по восстановлению энергоснабжения, чтобы отработать четкий алгоритм действий в непредвиденных ситуациях.

В случае необходимости компания готова оказать содействие энергетикам сторонних сетевых организаций (ТСО), работающих на территории СКФО. На сегодняшний день от сетей ТСО запитано 19 медучреждений, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

- Надежное энергоснабжение медицинских учреждений - одна из приоритетных задач «Россетей». Важность этого вопроса обозначена генеральным директором холдинга Павлом Ливинским. Мы в свою очередь прилагаем максимум усилий, чтобы электроэнергия поступала в больницы бесперебойно, оборудование не давало сбоев, а медики, оказывающие помощь пациентам с ковид, работали в должных условиях, - заявил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

По словам руководства электросетевого комплекса макрорегиона, в компании также принимают необходимые меры, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников. Персонал обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты и проходит регулярное тестирование. Проводится дополнительная дезинфекция помещений. Часть коллектива переведена на дистанционный режим работы.