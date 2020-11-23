Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 23 ноября

Число больных растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: рассказываем последние данные на 23 ноября 2020 года.

1. Ставрополь - 4443 случая, 3576 выздоровевших, 186 смерти;

2. Буденновский район - 1517 случаев, 1389 выздоровевших, 22 смерти;

3. Пятигорск - 1248 случаев, 1027 выздоровевших, 22 смертей;

4. Шпаковский район - 1156 случаев, 662 выздоровевших, 28 смертей;

5. Кисловодск - 1110 случаев, 924 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1100 случаев, 1011 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 943 случая, 865 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 920 случаев, 849 выздоровевших, 19 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 893 случая, 775 выздоровевших, шесть смертей;

10. Нефтекумский горокруг - 785 случая, 683 выздоровевших, 17 смертей;

11. Минераловодский горокруг - 782 случая, 667 выздоровевших, 28 смертей;

12. Ессентуки - 739 случаев, 648 выздоровевших, 16 смертей;

13. Кочубеевский район - 720 случаев, 629 выздоровевших, семь смертей;

14. Ипатовский горокруг - 699 случаев, 587 выздоровевших, 15 смертей;

15. Труновский район - 673 случая, 513 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 641 случай, 603 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 609 случаев, 538 выздоровевших, 10 смертей;

18. Предгорный район - 604 случаев, 570 выздоровевших, восемь смертей;

19. Красногвардейский район - 601 случай, 486 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 568 случаев, 454 выздоровевших, восемь смертей;

21. Арзгирский район - 536 случаев, 504 выздоровевших, пять смертей;

22. Новоалександровский горокруг - 540 случаев, 475 выздоровевших, четыре смерти;

23. Грачевский район - 502 случая, 459 выздоровевших, шесть смертей;

24. Курский район - 457 случаев, 303 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 449 случаев, 408 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 414 случаев, 359 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 389 случаев, 287 выздоровевших, пять смертей;

28. Туркменский район - 385 случаев, 354 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 349 случаев, 291 выздоровевший, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 315 случаев, 285 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 237 случаев, 189 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 133 случая, 114 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.