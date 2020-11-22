В Кабардино-Балкарии сгорели 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: МЧС КБР

В Нальчике на улице Идарова вспыхнула крыша трехэтажного магазина. Пожар был серьезный и попал на видео:

Как рассказали «КП-Северный Кавказ»в пресс-службе МЧС Кабардино-Балкарии, сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в половину девятого вечера 22 ноября. По неустановленным еще причинам загорелась кровля, а вскоре огонь перебросился на два соседних здания. Пожар ликвидировали через час на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

- На месте организована работа штаба пожаротушения. На данный момент угрозы распространения пожара нет. Тушение производится по четырем боевым участкам. Пострадавшие и погибшие отсутствуют, - комментируют в ведомстве.

Ликвидацией последствий занимаются 70 человек и 16 единиц техники.