Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС рассказал о «масочном режиме»

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Так называемый «масочный режим», а также иные мероприятиями, направленные на «разрыв» механизма передачи инфекции, в частности: соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров, продлен до 1 января 2022 года.

Соответствующие изменения в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с «СП 3.1.3597-20. Санитарно-эпидемиологические правила...») о санитарно-эпидемиологических правилах, внесла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 слова «до 1 января 2021 года» заменить на слова «до 1 января 2022 года», - указано в постановлении.

- Это означает, что и на региональном уровне, в случаях принятия решений о продлении мер по борьбе с коронавирусом, будут придерживаться указанного выше санитарного постановления. Возможны, конечно, в случае изменения эпидимиологической обстановки в сторону улучшения и соответствующие правовые послабления, но маловероятно, прокомментировал Сергей Перепадя, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.