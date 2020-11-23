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Долгополов Кирилл, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС стал экспертом по приему демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSSKILLS по компетенции «Правоохранительная деятельность».

Демонстрационный экзамен по стандартам WORLDSSKILLS – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам WORLDSSKILLS проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WORLDSSKILLS Россия.

- Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур, - прокомментировал Долгополов Кирилл, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС.