В Ставропольском филиале РАНХиГС об изменениях в механизме повышения квалификации государственных гражданских служащих

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С 1 января 2021 года в Ставропольском крае начнут действовать правила предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих Ставропольского края на основании государственных образовательных сертификатов на дополнительное профессиональное образование, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края.

Дело в том, что с 29 мая 2019 года государственным гражданским служащим России предоставлена возможность повышать профессиональную подготовку за счет бюджетных средств, получая для этого образовательный сертификат – именной документ, статус которого определен Положением о государственном образовательном сертификате на дополнительное профессиональное образование государственного гражданского служащего Российской Федерации.

- Алгоритм предоставления данной услуги достаточно прозрачен», - считает эксперт. Исполнителями услуги становятся образовательные организации, включенные в реестр образовательных организаций, формируемый в подсистеме профессионального развития гражданских служащих федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» и государственных информационных системах в области гражданской службы субъектов Российской Федерации.

В Ставропольском крае таким образовательным организациям будут предоставляться гранты в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с обучением государственных гражданских служащих.

Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Геннадий Шевченко положительно оценивает предложенный государством механизм решения кадрового вопроса в государственной службе, исходя из того, что бюджетное финансирование должно обеспечить объективный отбор образовательных организаций на основе жесткого контроля качества реализации программ переподготовки и повышения квалификации государственных служащих, а это, несомненно, - путь к реальному росту их профессионального уровня.