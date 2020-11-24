Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 24 ноября 2020 года. Последние данные о числе заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 - в материале "КП".

Сведения на 23 ноября. Как только придет свежая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4549 случая, 3706 выздоровевших, 191 смерть;

2. Буденновский район - 1517 случаев, 1389 выздоровевших, 22 смерти;

3. Пятигорск - 1267 случаев, 1029 выздоровевших, 22 смертей;

4. Шпаковский район - 1189 случаев, 1087 выздоровевших, 30 смертей;

5. Кисловодск - 1134 случая, 985 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1111 случаев, 1039 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 991 случай, 925 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 932 случаев, 869 выздоровевших, 19 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 893 случая, 775 выздоровевших, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 799 случаев, 699 выздоровевших, 28 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 791 случай, 747 выздоровевших, 17 смертей;

12. Кочубеевский район - 758 случаев, 649 выздоровевших, семь смертей;

13. Ессентуки - 748 случаев, 679 выздоровевших, 16 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 726 случаев, 678 выздоровевших, 15 смертей;

15. Труновский район - 693 случая, 643 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 658 случаев, 625 выздоровевших, шесть смертей;

17. Красногвардейский район - 615 случаев, 563 выздоровевших, одна смерть;

18. Предгорный район - 614 случаев, 589 выздоровевших, девять смертей;

19. Апанасенковский район - 609 случаев, 538 выздоровевших, 10 смертей;

20. Левокумский район - 580 случаев, 554 выздоровевших, восемь смертей;

21. Новоалександровский горокруг - 572 случая, 533 выздоровевших, четыре смерти;

22. Арзгирский район - 536 случаев, 504 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 519 случаев, 502 выздоровевших, девять смертей;

24. Курский район - 462 случая, 407 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 454 случая, 429 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 435 случаев, 397 выздоровевших, три смерти;

27. Новоселицкий район - 399 случаев, 384 выздоровевших, пять смертей;

28. Туркменский район - 393 случая, 369 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 349 случаев, 291 выздоровевший, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 318 случаев, 297 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 241 случай, 264 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 133 случая, 114 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно данным на утро 24 ноября, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 26131 человек. За сутки обнаружили 224 больных. От вируса вылечили 23568 пациентов, умерли - 511.