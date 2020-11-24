Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 ноября

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Фото: Архив "КП"
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 24 ноября 2020 года. Последние данные о числе заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 - в материале "КП".
Сведения на 23 ноября. Как только придет свежая сводка - мы обновим таблицу.
1. Ставрополь - 4549 случая, 3706 выздоровевших, 191 смерть;
2. Буденновский район - 1517 случаев, 1389 выздоровевших, 22 смерти;
3. Пятигорск - 1267 случаев, 1029 выздоровевших, 22 смертей;
4. Шпаковский район - 1189 случаев, 1087 выздоровевших, 30 смертей;
5. Кисловодск - 1134 случая, 985 выздоровевших, шесть смертей;
6. Георгиевский горокруг - 1111 случаев, 1039 выздоровевших, 25 смертей;
7. Невинномысск - 991 случай, 925 выздоровевших, восемь смертей;
8. Петровский район - 932 случаев, 869 выздоровевших, 19 смертей;
9. Благодарненский горокруг - 893 случая, 775 выздоровевших, шесть смертей;
10. Минераловодский горокруг - 799 случаев, 699 выздоровевших, 28 смертей;
11. Нефтекумский горокруг - 791 случай, 747 выздоровевших, 17 смертей;
12. Кочубеевский район - 758 случаев, 649 выздоровевших, семь смертей;
13. Ессентуки - 748 случаев, 679 выздоровевших, 16 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 726 случаев, 678 выздоровевших, 15 смертей;
15. Труновский район - 693 случая, 643 выздоровевших, восемь смертей;
16. Изобильненский район - 658 случаев, 625 выздоровевших, шесть смертей;
17. Красногвардейский район - 615 случаев, 563 выздоровевших, одна смерть;
18. Предгорный район - 614 случаев, 589 выздоровевших, девять смертей;
19. Апанасенковский район - 609 случаев, 538 выздоровевших, 10 смертей;
20. Левокумский район - 580 случаев, 554 выздоровевших, восемь смертей;
21. Новоалександровский горокруг - 572 случая, 533 выздоровевших, четыре смерти;
22. Арзгирский район - 536 случаев, 504 выздоровевших, пять смертей;
23. Грачевский район - 519 случаев, 502 выздоровевших, девять смертей;
24. Курский район - 462 случая, 407 выздоровевших, пять смертей;
25. Советский горокруг - 454 случая, 429 выздоровевших, две смерти;
26. Железноводск - 435 случаев, 397 выздоровевших, три смерти;
27. Новоселицкий район - 399 случаев, 384 выздоровевших, пять смертей;
28. Туркменский район - 393 случая, 369 выздоровевших, пять смертей;
29. Александровский район - 349 случаев, 291 выздоровевший, четыре смерти;
30. Кировский горокруг - 318 случаев, 297 выздоровевших, пять смертей;
31. Степновский район - 241 случай, 264 выздоровевших, две смерти;
32. Андроповский район - 133 случая, 114 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.
Согласно данным на утро 24 ноября, коронавирусом в Ставропольском крае заболели 26131 человек. За сутки обнаружили 224 больных. От вируса вылечили 23568 пациентов, умерли - 511.