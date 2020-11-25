В Ставрополе прошел онлайн-фестиваль по финграмотности для школьников

Участники фестиваля получили дипломы, сертификаты и сувениры.

В Ставрополе прошел «Городской финансовый фестиваль для детей и молодёжи». По понятным причинам проект был реализован в дистанционном формате Институтом экономики и управления Северо-Кавказского федерального университета совместно с учебным центром министерства финансов Ставропольского края.

Главными участниками фестиваля стали школьники, интересующиеся вопросами финансовой грамотности. Команды в онлайн-режиме выполняли творческие задания, решали на скорость загадки и ребусы, разгадывали анаграммы. Соревнование не обошлось без сказок и пословиц по финансовой тематике, а также ребятам нужно было найти наиболее оптимальный выход из предложенных организаторами проблемных ситуаций.

В итоге даже учащиеся начальных классов школ Ставрополя в процессе поиска ответов показали высокий уровень знаний, а главное - понимание, каким образом их можно применять в жизни. По традиции всем участникам фестиваля будут переданы дипломы, сертификаты и сувениры.

- Работа со школьниками разных возрастов ведется в крае уже больше пяти лет на системной основе. И на данном этапе мы уже видим, как мероприятия, подобные этому фестивалю, то есть объединяющие образовательные и развлекательные подходы, приносят реальную пользу школьникам и молодежи, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко. - Дети настолько проникаются темой личных финансов, что некоторым из них уже сейчас можно доверить ведение семейного бюджета. Тем более, они изначально на «ты» с цифровыми технологиями, которыми сейчас пронизана сфера финансовых услуг.

- Молодежь самостоятельно осваивает технологии и улавливает тренды - в этом школьники несравнимо активнее и эффективнее старшего поколения. В свою очередь, мы можем лишь вовремя снабдить их финансовыми знаниями, чтобы уберечь от неоправданных рисков, выработать иммунитет против негативных вызовов, научить ответственному отношению к деньгам уже в раннем возрасте, - добавляет заместитель министра финансов Ставропольского края Юрий Суслов. - Так что цель нашей планомерной работы с подрастающими поколениями будет достигнута, когда как можно больше ставропольцев будет придерживаться принципов грамотного финансового поведения, основанного на реалистичной оценке своих финансовых возможностей и ограничений при принятии решений в финансовой сфере.

Добавим, что в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и в целях защиты здоровья ставропольцев минфин СК, реализующий краевую программу по повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования, временно отказался от проведения большого массива очных мероприятий. Однако в рамках программы продолжается работа по организации просветительских и образовательных мероприятий по финансовой грамотности в режиме онлайн, предполагающих дистанционное участие детей и взрослых.