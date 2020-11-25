Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 25 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 25 ноября 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидемиологическая обстановка складывается в городах и районах Ставрополья. Последние сведения от Роспотребнадзора края - в материале "КП".

Данные на 23 ноября. Таблица обновится, как только появятся свежая сводка.

1. Ставрополь - 4585 случаев, 3707 выздоровевших, 193 смерти;

2. Буденновский район - 1573 случая, 1509 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1273 случая, 1031 выздоровевший, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1205 случаев, 1087 выздоровевших, 30 смертей;

5. Кисловодск - 1145 случаев, 987 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1116 случаев, 1039 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 1010 случаев, 975 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 937 случаев, 869 выздоровевших, 19 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 933 случая, 871 выздоровевший, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 805 случаев, 701 выздоровевший, 28 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 799 случаев, 747 выздоровевших, 17 смертей;

12. Кочубеевский район - 770 случаев, 649 выздоровевших, семь смертей;

13. Ессентуки - 750 случаев, 679 выздоровевших, 16 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 735 случаев, 678 выздоровевших, 15 смертей;

15. Труновский район - 693 случая, 643 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 658 случаев, 625 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 629 случаев, 563 выздоровевших, 11 смертей;

18. Предгорный район - 620 случаев, 597 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 616 случаев, 565 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 588 случаев, 554 выздоровевших, восемь смертей;

21. Новоалександровский горокруг - 584 случая, 533 выздоровевших, четыре смерти;

22. Арзгирский район - 551 случай, 545 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 526 случаев, 502 выздоровевших, девять смертей;

24. Курский район - 467 случаев, 407 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 454 случаев, 436 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 445 случаев, 397 выздоровевших, четыре смерти;

27. Туркменский район - 401 случай, 375 выздоровевших, пять смертей;

28. Новоселицкий район - 400 случаев, 386 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 389 случаев, 333 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 318 случаев, 298 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 241 случай, 234 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 135 случаев, 114 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По сведениям на утро 25 ноября, коронавирус в Ставропольском крае выявили у 26357 местных жителей. За день COVID-19 нашли у 226 больных. Выздоровели 23696 человек, скончались - 515.