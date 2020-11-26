Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 ноября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 26 ноября 2020 года. Оглашаем последние данные об эпидобстановке в каждом городе, городском округе и районе Ставрополья. Актуальная сводка в материале "КП".

Сведения на 25 ноября. Как только поступят новая сводка - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 4619 случаев, 3707 выздоровевших, 193 смерти;

2. Буденновский район - 1590 случаев, 1509 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1280 случая, 1031 выздоровевший, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1219 случаев, 1087 выздоровевших, 30 смертей;

5. Кисловодск - 1157 случаев, 987 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1123 случая, 1039 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 1020 случаев, 975 выздоровевших, восемь смертей;

8. Петровский район - 940 случаев, 869 выздоровевших, 19 смертей;

9. Благодарненский горокруг - 945 случаев, 871 выздоровевший, шесть смертей;

10. Минераловодский горокруг - 811 случаев, 701 выздоровевший, 28 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 800 случаев, 747 выздоровевших, 17 смертей;

12. Кочубеевский район - 779 случаев, 649 выздоровевших, семь смертей;

13. Ессентуки - 754 случая, 679 выздоровевших, 16 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 747 случаев, 678 выздоровевших, 15 смертей;

15. Труновский район - 698 случаев, 643 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 661 случай, 625 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 635 случаев, 563 выздоровевших, 11 смертей;

18. Предгорный район - 625 случаев, 597 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 621 случай, 565 выздоровевших, одна смерть;

20. Левокумский район - 595 случаев, 554 выздоровевших, восемь смертей;

21. Новоалександровский горокруг - 593 случая, 533 выздоровевших, четыре смерти;

22. Арзгирский район - 557 случаев, 545 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 535 случаев, 502 выздоровевших, девять смертей;

24. Курский район - 467 случаев, 407 выздоровевших, пять смертей;

25. Советский горокруг - 455 случаев, 436 выздоровевших, две смерти;

26. Железноводск - 453 случая, 397 выздоровевших, четыре смерти;

27. Туркменский район - 407 случаев, 375 выздоровевших, пять смертей;

28. Новоселицкий район - 400 случаев, 386 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 390 случаев, 333 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 318 случаев, 298 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 243 случая, 234 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 136 случаев, 114 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 26 ноября, коронавирус в Ставропольском крае диагностировали у 26579 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 222 больных. Выздоровели 23826 пациентов, скончались - 520.