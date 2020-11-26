Ставропольский филиал РАНХиГС стал участником образовательно-просветительской кампании «Мы за традиции, мир и безопасность!»

Фото: пресс-служба вуза

23 ноября 2020 года на базе СКФУ г. Ставрополя состоялся семинар для менеджеров студенческих проектов и программ с целью повышения их компетенций в области профилактики экстремизма в молодежной среде, развитию межкультурного диалога и патриотической работы.

Преподаватели и студенты Ставропольского филиала РАНХиГС приняли участие в работе семинара «Профилактика экстремизма и идеологий деструктивного характера в студенческой среде».

А. Черкезов, заместитель директора Центра профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ, прокомментировал: «Деятельность семинара направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации, на профилактику экстремизма и терроризма на религиозной и национальной основе. Мониторинг, обобщение и анализ опыта этой деятельности в высших учебных заведениях позволит усилить правовую базу по вопросу профилактики и противодействия экстремистской и террористической деятельности в студенческой среде».

- Хотим выразить огромную признательность и благодарность высокопрофессиональным организаторам семинара. Нам представилась возможность участвовать в дискуссии, обсуждать актуальные проблемы идеологий деструктивного характера в многонациональном студенческом сообществе, задавать вопросы и получать компетентные ответы лекторов. Полученная на семинаре информация, позволила задуматься о создании и реализации проекта в области патриотического воспитания в рамках студенческого самоуправления в нашем вузе, - поделился впечатлением Денис З года, студент первого курса, направления подготовки «Менеджмент» Ставропольского филиала РАНХиГС.