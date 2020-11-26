Ставропольский филиал РАНХиГС: дистанционная работа обретает прописку в трудовом законодательстве

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25 ноября Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

По мнению доцента Ставропольского филиала РАНХиГС Геннадия Шевченко вопрос перевода законопроекта в статус закона практически решен, оставшиеся процедуры, как показывает практика, по большей части дань процессуальной форме.

Объясняя, какие новеллы в этой части появятся в Трудовом кодексе РФ, эксперт, соблюдая порядок и последовательность, в которой изменения разместятся в нормах статей Трудового кодекса, перечисляет: легальное определение получит «дистанционная работа», а термин «удаленная работа» станет ее синонимом.

За временным дистанционным работником будет сохраняться стационарное рабочее место; работник, работающий дистанционно на постоянной основе, будет иметь право на 28 дней отпуска; выполнение работником трудовой функции дистанционно не будет основанием для снижения ему заработной платы; на работодателя будет возлагаться обязанность обеспечить дистанционного работника необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивать работнику компенсацию за использование последним собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств; дополнительными основаниями для увольнения дистанционного работника по инициативе работодателя станут: его не выход на связь с работодателем в течение 2-х дней или смена места выполнения трудовой функции с наступлением невозможности исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних условиях; работодатель сможет переводить сотрудников на «дистанционную работу» при чрезвычайной ситуации независимо от их согласия.

Таким образом, считает Геннадий Шевченко, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: «Дистанционная (удаленная) работа обретает статус правового института и, по всей вероятности, этот правовой институт юридически закрепляет новую реальность в российское трудовое право».