Дистанционное обучения глазами студентов Ставропольского филиала РАНХиГС

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Из-за возникшей ситуации с пандемией, многие образовательные учреждения начального, среднего, общего и высшего образования перешли на дистанционное обучение. О том, как влияет дистанционное обучение на студентов, о плюсах и минусах, узнаем у Ненашева Николая, студента 1 курса направления подготовки «Юриспруденция» Ставропольского филиала РАНХиГС.

Николай отмечает, можно выделить такой плюс, как удобство. Под этим подразумевается то, что абсолютно любой студент, где бы он не находился (в другом городе, стране и т.д.), всегда сможет попасть на занятие. Вторым плюсом можно назвать комфорт. Причем комфортное место – это не только родной дом, а любое место, где есть интернет.

Третьим плюсом является возможность выполнять задания в любое удобное время и, тем самым, не нагружать свободное время отложенными делами, чтобы сделать что-то, что давно хотели, но не находили времени. И, наверное, самый главный плюс дистанционного обучения – это высокая защищённость от вируса.

Дело в том, что места с высоким скоплением людей наиболее подвержены высокому распространению COVID-19, вследствие чего можно подвергнуть заражению не только себя, но и своих родных и близких.

К минусам Николай относит следующее, так как дистанционное обучение требует взаимодействия с интернетом, то бывают такие ситуации, когда во время лекции, практического занятия, даже зачётов он может отключиться. И на успеваемость повлияет не объективный характер (желание и стремление студента), а такая ситуация, которая не зависит от наших возможностей, что очень плохо.

Вторым минусом является невозможность активного личного взаимодействия с преподавателем. Вторым минусом является невозможность успеть рассмотреть тему из-за ограничений по времени, и вследствие этого задаётся дополнительный материал для самостоятельного изучения, что может быть трудно для восприятия и учения.

Третий минус заключается в неполучении знаний из-за возможности подсмотреть ответы в том же самом интернете. Из этого следует, что человек может и не пользоваться своим багажом знаний, а пользоваться чужими мыслями и изложением, что плохо влияет на самого студента.

- Всем студентам хочется поскорее, чтобы с пандемией было покончено и можно было снова посещать занятия и общаться с однокурсниками, но пока пандемия не закончилась, и, следовательно, лучше не подвергнуть заражению себя и своих близких,- прокомментировал Никишов Николай, студент Ставропольского филиала РАНХиГС.