Суд не вернул детям кавказского олигарха отобранные миллионы

Особняк семьи Деревых и сам предприниматель с сыном. Фото: Google Maps/соцсети

В Карачаево-Черкесии ищут средства, чтобы погасить долг местного олигарха Хаджи-Мурата Дерева. Из-за кредитов в 7,2 млрд рублей у бизнесмена забрали недвижимость в России и аннулировали подарки семье. Дети пытаются вернуть свои миллионы.

Согласно решению Арбитражного суда КЧР, Дерев-старший подарил детям 27,2 млн рублей: Сабине 16,7 млн, Станиславу - 7,9 млн, Алхасу - 2,6 млн. Олигарх отправлял деньги в валюте и с определенной регулярностью. В течение трех лет он слал детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. Республиканский суд приостановил все сделки, которые были совершены в "период подозрительности" (за три года до банкротства - Прим.). Дети оспорили решение, но и там им вновь отказали. Подарки пойдут на погашение долга.

Хаджи-Мурат Дерев - влиятельный на Кавказе бизнесмен, владелец и руководитель фирм, производивших минеральную воду, китайские автомобили, мясные и швейные изделия, мебель. В 2015 году предприниматель взял у "Минбанка" и "СБК Ресурс" миллиардные кредиты - и не отдал их.

Ранее у сына олигарха - Алхаса Дерева - отняли престижную недвижимость в Черкесске. Богатый папа подарил ребенку три земельных участка в 4,5 тысяч квадратных метров и особняк на одном из них в 986 квадратов. Дарение отменили по той же причине.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Кроме того, всех подарков лишили Зухру, жену Дерева. Как и детям, Дерев с 2016 года почти каждую неделю отдавал ей от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. За три года она заработала таким образом 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Деньги у нее забрали, но 1 декабря Зухра Дерева попробует оспорить решение суда.

А у самого олигарха в октябре отобрали огромный арсенал оружия. У бизнесмена изъяли 29 пистолетов и ружей.

Сейчас Дерев скрывается от следствия в Великобритании. Предпринимателя объявили в федеральный розыск после возбуждения дела об уклонении от налогов. Следствие считает, что бизнесмен недодал в казну 319 млн рублей.

Председатель правления банка-кредитора Дмитрий Пожидаев уверяет, что должник с семьей живет в элитном районе Лондона. Факт подтверждается активностью сына олигарха Алхаса в социальных сетях. Молодой человек выставляет фото с британской геометкой, а также снимает YouTube-шоу о Лондоне. 22-летний парень также вступил в престижный клуб владельцев Mercedes-AMG.