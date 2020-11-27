Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 27 ноября

Иллюстративное фото Фото: "КП" Архив

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 27 ноября 2020 года. Рассказываем о том, как обстоят дела с COVID в территориях Ставрополья. Последние данные - число больных, вылеченных и умерших - в материале "КП".

Данные на 26 ноября. Как только появится свежая сводка - мы обновим список.

1. Ставрополь - 4656 случаев, 3777 выздоровевших, 198 смертей;

2. Буденновский район - 1601 случай, 1528 выздоровевших, 23 смерти;

3. Пятигорск - 1286 случаев, 1041 выздоровевший, 23 смерти;

4. Шпаковский район - 1233 случая, 1107 выздоровевших, 33 смерти;

5. Кисловодск - 1168 случаев, 993 выздоровевших, шесть смертей;

6. Георгиевский горокруг - 1132 случая, 1042 выздоровевших, 25 смертей;

7. Невинномысск - 1032 случая, 992 выздоровевших, восемь смертей;

8. Благодарненский горокруг - 958 случаев, 884 выздоровевших, шесть смертей;

9. Петровский район - 944 случая, 877 выздоровевших, 19 смертей;

10. Минераловодский горокруг - 817 случаев, 704 выздоровевших, 28 смертей;

11. Нефтекумский горокруг - 804 случая, 747 выздоровевших, 17 смертей;

12. Кочубеевский район - 787 случаев, 659 выздоровевших, семь смертей;

13. Ессентуки - 758 случаев, 682 выздоровевших, 18 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 758 случаев, 692 выздоровевших, 15 смертей;

15. Труновский район - 705 случаев, 650 выздоровевших, восемь смертей;

16. Изобильненский район - 663 случая, 625 выздоровевших, шесть смертей;

17. Апанасенковский район - 645 случаев, 566 выздоровевших, 11 смертей;

18. Предгорный район - 627 случаев, 603 выздоровевших, девять смертей;

19. Красногвардейский район - 625 случаев, 565 выздоровевших, одна смерть;

20. Новоалександровский горокруг - 603 случая, 538 выздоровевших, четыре смерти;

21. Левокумский район - 600 случаев, 558 выздоровевших, восемь смертей;

22. Арзгирский район - 557 случаев, 549 выздоровевших, пять смертей;

23. Грачевский район - 535 случаев, 505 выздоровевших, девять смертей;

24. Курский район - 471 случай, 407 выздоровевших, шесть смертей;

25. Железноводск - 459 случаев, 402 выздоровевших, четыре смерти;

26. Советский горокруг - 457 случаев, 443 выздоровевших, две смерти;

27. Туркменский район - 409 случаев, 378 выздоровевших, пять смертей;

28. Новоселицкий район - 405 случаев, 386 выздоровевших, пять смертей;

29. Александровский район - 400 случаев, 349 выздоровевших, четыре смерти;

30. Кировский горокруг - 325 случаев, 307 выздоровевших, пять смертей;

31. Степновский район - 244 случая, 234 выздоровевших, две смерти;

32. Андроповский район - 137 случаев, 122 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По сведениям на утро 27 ноября, коронавирус в Ставропольском крае выявили у 26807 местных жителей. За день вирус нашли у 228 человек. От болезни вылечили 23968 инфицированных, скончались 526 пациентов.