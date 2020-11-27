Страховка по кредиту: как вернуть деньги при досрочном погашении

Погасили досрочно, и на страховке частично сэкономили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ставропольцы, которые планируют погасить недавно оформленные кредиты с опережением, теперь могут рассчитывать на возврат части страховки. Конечно, при отсутствии страхового случая.

Раньше договоры кредитного страхования предполагали возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. Отныне часть страховки за период, когда надобность в ней отпала в связи с возвратом займа, можно вернуть. Причем эта возможность есть как для потребительских кредитов, так и для ипотечных. Но помните о важных нюансах.

Во-первых, возможность возврата части страховки при досрочном погашении кредита касается только личных видов страхования (к примеру, страхование жизни и здоровья, страхование на случай потери работы и т. п.). К договорам имущественного страхования автомобиля или квартиры как предмета залога по кредиту, в частности, это не относится.

Во-вторых, действие новых норм распространяется только на договоры, заключенные с 1 сентября 2020 года. Какая именно часть страховки будет возвращена, зависит от срока. Если пятилетний кредит вы погасили за 4,5 года - можете претендовать на возврат оплаченной страховки за оставшиеся полгода. Конечно, при условии, что к моменту возврата не наступил страховой случай. При этом законодатель предусмотрел и распространенные ситуации с коллективными договорами страхования.

Не секрет, что банки нередко предлагают заемщикам оформлять не личный страховой полис, а присоединяют его к действующему договору, который заранее заключен со страховой компанией. Раньше гражданин не мог расторгнуть такой договор, поскольку не являлся одной из его сторон. Но новые поправки в законодательство с 1 сентября позволяют сделать это.

Здесь стоит напомнить, что для необязательных видов страхования, которые всегда предлагают при оформлении кредита, существует «период охлаждения». Это срок в 14 дней с момента заключения договора, когда вы можете расторгнуть договор и получить назад свои деньги.

Раньше такой «период охлаждения» действовал только для индивидуальных договоров страхования. А теперь норма распространяется и на коллективные договоры. При подаче соответствующего заявления банк будет обязан вернуть уплаченные в счет подключения деньги в течение семи рабочих дней. Но если вы все-таки решили остаться в договоре коллективного страхования, а погасили кредит досрочно - имеете право получить обратно часть стоимости страховки за оставшийся период.

В целом жители Ставрополья за 9 месяцев текущего года получили около 138 млрд рублей банковских кредитов, что сопоставимо объему за аналогичный период 2019 года. В частности, ипотечных кредитов за январь-сентябрь 2020 года в регионе выдано 29 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Наибольшую активность в обращении за ипотечными кредитами жители Ставрополья проявили в 3-м квартале.

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