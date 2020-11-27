Конкурс детского рисунка «Открытка для мамы» — итоги

«Комсомолка» поводит итоги конкурса детского рисунка «Открытка для мамы»

«Комсомольская правда» подводит итоги конкурса детского рисунка «Открытка для мамы». Яркое и наполненное добротой состязание тронуло нас до глубины души — детская непосредственность и искренняя любовь отражались в каждом рисунке, в каждой открытке, нарисованной к замечательному празднику — Дню матери!

Мы достигли главной цели конкурса — наполнить конец ноября этого противоречивого и непростого года любовью, заботой и теплом семейного очага. В этом нам помог генеральный партнер конкурса, компания «Бибиколь», предоставившая подарочные наборы для маленьких художников. Также партнером конкурса выступила «сеть ювелирных магазинов «Рубин», порадовавшая трех победителей подарочными сертификатами на суммы в 5000, 3000 и 2000 рублей!

Работа победительницы — Мариан Аслановой

Победительницей конкурса, набрав 4083 голоса стала Мариан Асланова, воспитанница Республиканской школы искусств в Махачкале. Ее праздничная открытка с вазой и двумя голубями, держащими в клювах лавровые ветви вышла тиражом на весь Северный Кавказ!

София Зоненко заняла второе место

Второе место заняла воспитанница той же школы София Зоненко. Молодая звездочка отстала от победительницы всего на 500 голосов. И третьей стала Патимат Бижитуева, набравшая 2635 голосов.

Работа Шумейсат Бархаловой, занявшей третье место

Генеральный партнер конкурса, компания «Бибиколь» отдельно выделила авторов наиболее светлых и добрых рисунков. Титул «Мисс Бибиколь» и подарочный набор отправился к юному дарованию их Махачкалы — Сумайе Омаровой. А «Мистером Бибиколь», за блестящий рисунок богоматери, стал Максим Новиков из Новоалександровска.

«Мисс Бибиколь» Сумайя Омарова и ее работа

«Комсомолка» поздравляет победителей и желает им творческих успехов!